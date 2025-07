ЕС наказывает китайские банки за помощь РФ – Китай заявил, что не будет молчать

Европейский Союз ввел новый раунд санкций против России из-за ее вторжения в Украину, под которые впервые попали также два китайских банка и пять компаний из Китая. В ответ Пекин выразил протест и пообещал принять меры для защиты своих предприятий.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В понедельник Министерство коммерции Китая заявило, что эти санкции "серьезно повредили торговым, экономическим и финансовым связям" и пообещало принять необходимые меры для "защиты законных прав и интересов китайских компаний и финансовых учреждений".

Это первый случай, когда китайские банки попали под санкции ЕС с момента вторжения России в Украину в 2022 году. Под санкции попали Heihe Rural Commercial Bank Co. и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co., поскольку, по словам ЕС, они предоставляли криптовалютные услуги, которые помогали обходить санкции.

ЕС ранее предлагал внести эти банки в список финансовых учреждений, которые якобы помогали России, проводя транзакции или финансируя экспортные операции в обход санкций. Китай еще тогда выразил протест, заявив, что сотрудничество китайских и российских компаний соответствует правилам ВТО и не должно быть ограничено.

В этом месяце министр иностранных дел Китая Ван И предупредил, что Пекин примет ответные меры, если санкции будут введены. По сообщениям, китайский посол в ЕС также пытался остановить включение банков в список.

Из-за тесных связей Китая с Россией китайские банки уже ранее попадали под давление со стороны США. Например, некоторые крупные государственные банки Китая начали ограничивать финансирование российских клиентов еще в начале прошлого года после того, как США ввели вторичные санкции против иностранных финансовых учреждений, которые помогают России в войне.

Еще в феврале 2022 года китайские банки Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и Bank of China Ltd. начали ограничивать финансирование закупки российских товаров, хотя тогда энергетический сектор России не подпадал под западные санкции. Крупнейшие банки Китая и ранее придерживались санкций США против Ирана и Северной Кореи, чтобы сохранить доступ к международной системе расчетов в долларах США.

Россия почти вдвое увеличила поставки драгоценных металлов в Китай в первой половине года.

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин пообещал усилить поддержку России на фоне угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции в отношении торговых партнеров Москвы.