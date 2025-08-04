Китай отказался прекратить импорт нефти из Ирана и России, несмотря на давление США

Китай официально отверг требование США прекратить закупку нефти в России и Иране.

Об этом пишет Associated Press.

После двухдневных торговых переговоров в Стокгольме Министерство иностранных дел подтвердило, что Пекин решительно защищать свой "суверенитет, безопасность и интересы развития".

"Китай всегда будет обеспечивать свое энергоснабжение таким образом, чтобы это соответствовало нашим национальным интересам", - говорится в заявлении министерства.

Ответ Китая стал реакцией на очередную угрозу администрации Дональда Трампа ввести 100% пошлину на китайские товары, если страна не прекратит энергетические связи с государствами, на которые США наложили санкции.

Несмотря на попытки сохранить конструктивный тон, вопрос энергоносителей остается главным препятствием. Для Китая - это вопрос национальной безопасности, для США - инструмент давления на Россию и Иран, чтобы ограничить их финансовые ресурсы для войны и поддержки боевиков.

По данным Управления энергетической информации США (EIA):

80-90% иранской нефти идет именно в Китай.

В апреле импорт российской нефти в КНР вырос на 20%, достигнув 1,3 млн баррелей в день.

Аналитики отмечают, что Китай готов к уступкам в пошлинах и технологиях, но не уступит в энергетике. Это подтверждает и аналитик Дэнни Рассел из Asia Society Policy Institute, который подчеркивает, что закупка нефти у России - это не только выгодная сделка, но и проявление стратегической солидарности с Москвой.

По мнению обозревателей, Китай использует энергетический вопрос как разменную монету - отказываясь уступать стратегическими интересами, Пекин взамен может торговаться за другие условия в пользу своего экспорта.

Напомним:

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что предупредил китайских чиновников, что продолжение закупок российской нефти приведет к большим пошлинам.