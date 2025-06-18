Китай вистрелив собі у ногу: експорт рідкісноземельних металів впав найбільше за 5 років

У травні експорт рідкоземельної продукції з Китаю - включно з потужними магнітами, які стали об'єктом напруження у відносинах зі США - впав до найнижчого рівня за останні п'ять років через експортні обмеження, запроваджені Пекіном.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ці дані показують, наскільки сильно з квітня, коли почали діяти нові правила, знизилися поставки. Дефіцит важливих магнітів уже став загрозою для цілих галузей промисловості - від автомобілебудування в США до Європи та Індії.

У травні обсяг експорту рідкоземельної продукції скоротився на 61% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становив лише 2117 тонн - це найнижчий показник з лютого 2020 року, згідно з розрахунками Bloomberg на основі китайських митних даних.

Ця категорія продукції - окрема від руд і металів - в основному складається з магнітів. У квітні експорт уже різко знизився.

Китай виробляє близько 90% усіх постійних рідкоземельних магнітів у світі та використовує своє домінування в цій сфері як інструмент у торговельній війні зі США.

З 4 квітня запроваджено обмеження, які охоплюють не лише окремі сім видів рідкоземельних елементів, а й будь-які магніти, що містять навіть незначну їхню кількість.

У першому кварталі 2025 року, ще до введення обмежень, магніти становили майже 90% усього експорту рідкоземельної продукції.

Нагадаємо:

Оновлене торговельне перемир'я між США та Китаєм не зачепило одне з ключових питань - обмеження експорту рідкоземельних магнітів, які відіграють ключову роль в оборонному секторі.

Європейські автовиробники терміново ведуть переговори із західними постачальниками магнітів і рідкоземельних елементів, намагаючись гарантувати собі критично важливі матеріали на тлі дефіциту, який посилився через обмеження експорту з боку Китаю.