Китай застеріг країни від торгових угод зі США, що можуть зашкодити Пекіну

Китай застеріг інші країни від укладення торговельних угод зі США, які можуть завдати шкоди інтересам Пекіна, загострюючи протистояння з Вашингтоном і демонструючи, що інші держави ризикують потрапити між двох вогнів.

Про це пише агентство Bloomberg.

Хоча Китай поважає право країн вирішувати свої торговельні суперечки зі США, він "рішуче виступає проти того, щоб будь-хто укладав угоди коштом інтересів Китаю", йдеться в заяві Міністерства комерції КНР, оприлюдненій у понеділок.

Якщо таке станеться, Пекін "ніколи цього не прийме і вживе жорстких заходів у відповідь", додали в міністерстві. "Китай готовий зміцнювати солідарність і координацію з усіма сторонами, разом протистояти і чинити опір односторонньому тиску".

Це попередження пролунало на тлі підготовки країн до переговорів із США щодо зниження або скасування мит, які Дональд Трамп ввів (а потім тимчасово призупинив) для близько 60 торговельних партнерів.

У відповідь Вашингтон вимагає від них скоротити обсяги торгівлі з Китаєм і стримувати виробничу міць Пекіна, щоб той не зміг обійти обмеження.

За даними Bloomberg, економічні радники Трампа розглядають ідею закликати інші країни запровадити так звані "вторинні мита" — фактично грошові санкції — на імпорт із держав, які мають тісні зв’язки з Китаєм. Також США хочуть, щоб партнери не викуповували надлишкові китайські товари.

Раніше Reuters повідомляло, що В’єтнам готується обмежити потік китайських вантажів, які прямують до США транзитом через його територію.

США вже почали торговельні переговори з Японією та готуються до нових раундів, а Тайвань назвав обговорення експортного контролю "інтенсивним". Торговий представник Південної Кореї відвідає Вашингтон цього тижня, щоб розпочати переговори.

На думку колишнього директора Світового банку в Китаї Берта Гофмана, Пекіну не варто надто хвилюватися через спроби адміністрації Трампа створити антикитайську коаліцію, оскільки "через непослідовну політику США їм це навряд чи вдасться".

Утім, він визнає, що Китай має великі торговельні профіцити з деякими країнами, і "кращий спосіб зменшити напругу — це стимулювати внутрішній попит, зменшувати профіцити та координувати дії з іншими державами, щоб уникнути ланцюгової реакції на митну війну Трампа".

Нагадаємо:

Раніше, Сполучені Штати наклали на Китай мита у 104%, які набули чинності з 9 квітня.

Згодом, Китай відповів США, запровадивши 84% мито на американські товари.

11 квітня Китай збільшив мита на американські товари до 125% у відповідь на дії Дональда Трампа.