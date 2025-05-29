Казахстан відмовляється скорочувати видобуток нафти, попри тиск ОПЕК+

Казахстан не готовий скорочувати видобуток нафти відповідно до квот ОПЕК+ і навіть розглядає можливість його збільшення наприкінці року.

Про це пише Bloomberg.

"Республіка не має права вимагати скорочення видобутку" на родовищах, які розробляють міжнародні консорціуми, що контролюють понад 70% нафтового видобутку країни, пояснив міністр енергетики країни Єрлан Аккенженов.

За його словами, скоротити видобуток на старих родовищах, які належать державній компанії "КазМунайГаз", також "практично неможливо".

Ці заяви пролунали напередодні ключової зустрічі ОПЕК+, яка відбудеться у суботу у форматі відеоконференції. На ній обговорюватимуть обсяги видобутку на липень.

Саудівська Аравія, яка нещодавно ініціювала два етапи підвищення видобутку, просуває ідею ще одного збільшення — на 411 тис. барелів на добу. Деякі делегати вважають це відповіддю на порушення квот з боку таких країн, як Казахстан.

У квітні Казахстан видобував 1,823 млн барелів на день, перевищивши встановлену квоту майже на 400 тис. барелів, згідно з даними секретаріату ОПЕК. Очікується, що у червні експорт залишиться на рекордно високому рівні.

На тлі порушення Казахстаном зобов'язань в межах ОПЕК+ зросли припущення, що Саудівська Аравія може використовувати підвищення власного видобутку для досягнення інших цілей — зокрема, відновлення ринкової частки або політичних поступок.

Нагадаємо:

Ціни на нафту 23 травня знижуються четвертий день поспіль і очікують першого тижневого зниження за три тижні на тлі поновлення тиску на пропозицію через чергове можливе збільшення видобутку ОПЕК+ у липні.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) розглядають можливість збільшити видобуток нафти в липні ще на 411 000 барелів на добу.