Канада прагне до вільної внутрішньої торгівлі, яка може компенсувати будь-які тарифи США

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Канада може компенсувати наслідки будь-яких тарифів США, усунувши внутрішні торгові бар'єри, і що він прагне до вільної торгівлі всередині країни.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми зобов'язуємося до 1 липня винести на розгляд законодавство, яке дозволить товарам переміщатися по країні без федеральних бар'єрів.

Ми можемо більш ніж компенсувати наслідки будь-яких американських тарифів, усунувши лише внутрішні торговельні бар'єри", – зазначив премʼєр Канади.

На своєму сайті Карні посилається на дослідження, яке показало, що усунення внутрішніх бар'єрів знизить торговельні витрати на 15% і скоротить витрати економіки на 4%-8%.

За його словами, є три основні підходи до цього: гармонізація правил між провінціями, взаємне визнання правил провінціями та створення спільних національних стандартів.

Нагадаємо:

США хочуть змінити торгівельний статус-кво зі своїми основними партнерами, однак допускають двосторонні переговори з країнами щодо нових торговельних угод.