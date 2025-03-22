Канада стремится к свободной внутренней торговле, которая может компенсировать любые тарифы США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада может компенсировать последствия любых тарифов США, устранив внутренние торговые барьеры, и что он стремится к свободной торговле внутри страны.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы обязуемся до 1 июля вынести на рассмотрение законодательство, которое позволит товарам перемещаться по стране без федеральных барьеров.

Мы можем более чем компенсировать последствия любых американских тарифов, устранив только внутренние торговые барьеры", - отметил премьер Канады.

На своем сайте Карни ссылается на исследование, которое показало, что устранение внутренних барьеров снизит торговые издержки на 15% и сократит расходы экономики на 4%-8%.

По его словам, есть три основных подхода к этому: гармонизация правил между провинциями, взаимное признание правил провинциями и создание общих национальных стандартов.

Напомним:

США хотят изменить торговый статус-кво со своими основными партнерами, однако допускают двусторонние переговоры со странами по новым торговым соглашениям.