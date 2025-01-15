Какао падає в ціні, оскільки трейдери очікують на дані для оцінки попиту

Ф'ючерси на какао впали, оскільки ринок очікує на дані щодо подрібнення какао-бобів за четвертий квартал з ключових регіонів-споживачів, щоб зрозуміти попит на тлі рекордно високих цін.

Про це пише Bloomberg.

Найактивніший контракт у Нью-Йорку впав на 1,8%. Трейдери уважно стежать за так званим подрібненням какао, коли какао перетворюється на олію і порошок, які потрапляють у різні продукти - від шоколадних батончиків до морозива, щоб отримати підказки. Дані по Європі, Азії та Північній Америці будуть опубліковані в четвер.

Очікується, що дані знову будуть неоднозначними, зазначають аналітики фінансової компанії StoneX Group Inc. Рафаель Борхес і Лукка Безсон у своїй записці.

"Однак, якщо цифри покажуть більш різке падіння обсягів помелу, ринок може інтерпретувати це як вказівку на те, що основні споживчі ринки починають скорочувати використання какао-продуктів, особливо какао-масла", - пишуть Борхес і Безсон.

Дані з Бразилії, опубліковані раніше цього тижня, показали, що переробка впала на 5,5% у четвертому кварталі 2024 року.

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Нагадаємо:

Ціни на какао впали до найнижчого рівня більш ніж за тиждень, оскільки трейдери переоцінюють свої позиції після того, як Intercontinental Exchange Inc. зробила кроки для приборкання волатильності ринку.

Какао-боби стали найприбутковішим серед основних сировинних товарів у 2024 році, перевершивши навіть Bitcoin і фондовий ринок США.

Ф'ючерси на какао досягли найвищого рівня з квітня через прогноз неврожаю в Західній Африці й історично низькі запаси.