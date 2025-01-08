Світові ціни на какао падають: причини

Ціни на какао впали до найнижчого рівня більш ніж за тиждень, оскільки трейдери переоцінюють свої позиції після того, як Intercontinental Exchange Inc. зробила кроки для приборкання волатильності ринку.

Про це пише Bloomberg.

Найактивніший контракт впав на 4,8% в Лондоні. У вівторок ICE Futures Europe знизила так звані рівні підзвітності контракту, тобто поріг, коли трейдери повинні розкривати більше інформації про свої позиції. Нова політика набуває чинності 13 січня.

Оновлення не означає, що торгові доми, які мають позиції, що перевищують рівні відповідальності, повинні їх ліквідувати, оскільки вони можуть бути повністю виправдані на основі хеджування ризиків для фізичних обсягів.

Минулого року ф'ючерси на какао майже потроїлися на тлі поновлення побоювань щодо постачань, ставши одним з найбільш динамічних товарів. Зростання призвело до подорожчання утримання позицій і спонукало трейдерів вийти з ринку, що обмежило ліквідність і зробило какао вразливим до значних коливань.

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Нагадаємо:

Какао-боби стали найприбутковішим серед основних сировинних товарів у 2024 році, перевершивши навіть Bitcoin та фондовий ринок США.

Ф'ючерси на какао досягли найвищого рівня з квітня через прогноз неврожаю у Західній Африці та історично нищькі запаси.