Італія заморозила активи росіян на понад 2 мільярди євро

"Шахерезада" — одна з найбільших і найдорожчих яхт у світі, яка, як стверджується, пов'язана з російськими мільярдерами.

Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2,3 млрд євро з 2022 року.

Про це пише Reuters.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Італія заморозила активи російських бізнесменів на суму приблизно 2,3 млрд євро (2,64 млрд доларів). До переліку арештованого майна входять банківські рахунки, яхти, автомобілі та розкішні вілли.

Ці дії є частиною виконання санкцій Європейського Союзу проти Кремля та його союзників. Банк Італії востаннє оновлював дані у червні 2023 року, тоді загальна вартість заблокованого майна сягала 2,5 млрд доларів.

На початку червня цього року податкова поліція Італії конфіскувала іранську компанію Irital Shipping Lines та два об’єкти нерухомості вартістю понад 1 млн євро за участь Ірану в підтримці російської агресії проти України.

Утримання майна здійснює італійське Агентство державної власності. За офіційними даними, лише до лютого 2024 року витрати на це склали 31,7 млн євро. За оцінками видання, до червня 2025 року сума могла перевищити 45 млн євро.

Нагадаємо:

Велика Британія та ЄС активізують переговори про те, як конфіскувати заморожені російські активи, щоб посилити тиск на РФ напередодні можливих мирних переговорів щодо завершення війни проти України.

Україна планує конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знаходяться на рахунках міжнародних фінансових інституцій.