Іспанія надасть Україні 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги

Іспанія анонсувала надання Україні 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у заяві МЗС Іспанії.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес 28 січня втретє з початку повномасштабної війни відвідав Україну, щоб оцінити вплив російської агресії на країну та підтвердити підтримку Іспанії владі країни. Він оголосив про передачу ще 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

Зазначається, що під час візиту Альбарес разом зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азуле урочисто відкрив культурний центр, створений завдяки Трастовому фонду співробітництва розвитку Іспанії та ЮНЕСКО.

"Цей центр доповнює всеохоплюючу прихильність Іспанії відновленню України, яка втілилася в новій заяві про 10 мільйонів євро від Іспанської кооперації гуманітарної допомоги, які додаються до 100 мільйонів, які Іспанія надала Україні з початку війни", – йдеться в заяві.

Крім цього, до цієї статті гуманітарної допомоги додається ще одна стаття допомоги на відновлення, яка з початку широкомасштабного нападу РФ на Україну загалом накопичила 400 мільйонів євро.

Нагадаємо:

У червні Україна отримала доступ до іспанських державних фондів відновлення на 50 млн євро, грант 1 млн євро для підтримки бізнесу та 4,6 млн євро – на потреби гуманітарного розмінування.