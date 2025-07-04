На Google подали антимонопольную жалобу в ЕС из-за AI Overviews

На Google подали антимонопольную жалобу в Европейскую комиссию из-за функции AI Overviews - искусственно сгенерированные обзоры, появляющиеся над обычными ссылками в результатах поиска.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Жалобу подала группа независимых издателей, которая также требует временных мер, чтобы предотвратить, как они считают, непоправимый вред для себя. Об этом свидетельствует документ, который попал в распоряжение Reuters.

AI Overviews - это созданные искусственным интеллектом короткие резюме ответов, которые показываются пользователям в более чем 100 странах. В мае Google начала добавлять к ним рекламу.

В документе Альянса независимых издателей от 30 июня говорится, что Google злоупотребляет доминированием в сфере онлайн-поиска. В частности, компания использует контент издателей для создания AI Overviews, что наносит им серьезный ущерб - уменьшение трафика, читательской аудитории и доходов.

В жалобе указано, что Google размещает AI Overviews в верхней части страницы результатов поиска, тем самым вытесняя оригинальный контент издателей.

Издатели при этом не могут отказаться от использования их материала для обучения языковых моделей или создания AI-резюме без риска вообще исчезнуть из результатов поиска Google.

В Google ответили, что ежедневно отправляют миллиарды переходов на сайты. "Новые функции на базе ИИ в поиске позволяют людям задавать еще больше вопросов - это создает новые возможности для контента и бизнеса", - заявил представитель компании.

Жалобщики требуют от регуляторов принять временные меры, чтобы не допустить серьезного ущерба конкуренции и сохранить доступ к новостному контенту.

Google взамен заявила, что многие претензии по уменьшению трафика базируются на "неполных и искаженных данных".

Напомним:

Google проиграл дело по обвинениям в сборе данных Android-пользователей без их согласия. В компании уже заявили, что будут оспаривать вердикт.