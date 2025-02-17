Головний фондовий індекс Аргентини падає після криптовалютного скандалу президента

Фондовий індекс S&P Merval обвалився майже на 4% у понеділок після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей прорекламував криптовалюту, що незабаром після цього зазнала краху.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що це викликало обурення серед інвесторів, а опозиція заговорила про імпічмент.

У Конгресі опозиційні законодавці заявили, що Мілей може зіткнутися з процедурою усунення з посади. Водночас аналітики вважають, що опозиція навряд чи зможе набрати достатньо голосів для імпічменту.

Втім, звинувачення у шахрайстві та можливій особистій причетності Мілея можуть серйозно вдарити по його уряду. Особливо з огляду на те, що наприкінці року в країні відбудуться проміжні вибори.

Мілей різко відреагував на звинувачення та розкритикував опонентів: "Брудним щурам політичної касти, які хочуть скористатися цією ситуацією, щоб завдати шкоди, я хочу сказати, що вони щодня підтверджують, наскільки мерзенними є політики, і це посилює наше переконання дати їм копняка під зад".

Нагадаємо:

Аргентинські адвокати подали до суду скаргу на президента Хав'єра Мілея, звинувативши його у шахрайстві через просування криптовалюти $LIBRA в соцмережах.

Президент Аргентини Хав’єр Мілей прорекламував криптовалютний токен, призначений для підтримки місцевого бізнесу, але після хвилі обурення та підозр у шахрайстві видалив свій допис.