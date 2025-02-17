Главный фондовый индекс Аргентины падает после криптовалютного скандала президента

Фондовый индекс S&P Merval обвалился почти на 4% в понедельник после того, как президент Аргентины Хавьер Милей прорекламировал криптовалюту, которая вскоре после этого потерпела крах.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что это вызвало возмущение среди инвесторов, а оппозиция заговорила об импичменте.

В Конгрессе оппозиционные законодатели заявили, что Милей может столкнуться с процедурой отстранения от должности. В то же время аналитики считают, что оппозиция вряд ли сможет набрать достаточно голосов для импичмента.

Впрочем, обвинения в мошенничестве и возможной личной причастности Милея могут серьезно ударить по его правительству. Особенно учитывая то, что в конце года в стране состоятся промежуточные выборы.

Милей резко отреагировал на обвинения и раскритиковал оппонентов: "Грязным крысам политической касты, которые хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы нанести вред, я хочу сказать, что они ежедневно подтверждают, насколько мерзкими являются политики, и это усиливает наше убеждение дать им пинка под зад".

Напомним:

Аргентинские адвокаты подали в суд жалобу на президента Хавьера Милея, обвинив его в мошенничестве из-за продвижения криптовалюты $LIBRA в соцсетях.

Президент Аргентины Хавьер Милей прорекламировал криптовалютный токен, предназначенный для поддержки местного бизнеса, но после волны возмущения и подозрений в мошенничестве удалил свое сообщение.