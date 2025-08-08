Нові мита США вдарять по швейцарському експорту золота

США запровадили мита на імпорт золотих злитків вагою 1 кг та 100 унцій, що може вдарити по швейцарському експорту на мільярди доларів.

Про це пише Financial Times.

США ввели мита на імпорт золотих злитків, що може істотно змінити світові потоки золота та завдати удару по Швейцарії — найбільшому центру афінажу дорогоцінних металів.

Згідно з постановою Прикордонно-митної служби США, ці злитки тепер класифікуються за митним кодом, який підлягає оподаткуванню.

Рішення суперечить попереднім очікуванням ринку, де вважали, що ці форми злитків підпадатимуть під інший код без тарифів. Найбільш поширена на Comex форма торгівлі золотом — саме 1-кілограмові злитки, які є важливим товаром швейцарського експорту в США.

Президент Швейцарської асоціації виробників і торговців дорогоцінними металами Крістоф Вайлд назвав це рішення "ще одним ударом" по торгівлі золотом між країнами. За його словами, воно ускладнить задоволення попиту на дорогоцінний метал у США.

Минулого року Швейцарія експортувала у США золота на $61,5 млрд, з яких близько $24 млрд тепер можуть бути обкладені новими тарифами.