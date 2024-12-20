Експорт російського пального знизиться на рік, оскільки перероблення зазнає удару

Російський експорт палива морським транспортом цього року різко скоротиться після того, як нафтопереробні заводи країни зменшили обсяги перероблення, а Москва наказала їм переорієнтуватися на внутрішній ринок.

Про це пише Bloomberg.

Морські потоки нафтопродуктів з Росії в середньому становили близько 2,2 мільйона барелів на день у 2024 році. Це на 9% нижче середніх обсягів минулого року і на 10% нижче рівня 2022 року, коли Європа все ще імпортувала російське паливо.

Ці цифри навіть більші, ніж падіння рівня власної нафтопереробки в країні, який у 2024 році впав приблизно на 3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

На тлі атак українських безпілотників Росія поставила перед заводами завдання забезпечити внутрішній ринок достатньою кількістю палива, що потенційно може призвести до виснаження експорту.

Західні санкції, спрямовані проти енергетичного сектору Кремля, поки що мало вплинули на здатність країни експортувати паливо. Росія намагається компенсувати втрату ринків США і Європи, перенаправляючи потоки на нові ринки в Азії, на Близькому Сході і в Африці.

Приблизно 20% російського палива постачається до Туреччини, 11% - до Китаю. Близько 17% російського дизельного палива і газойлю цього року було експортовано до Бразилії.

Нагадаємо:

Країни Групи семи (G7) розглядають способи посилення цінового обмеження на російську нафту, щоб краще обмежити можливості Москви фінансувати війну проти України.

Новошахтинський завод із переробки нафтопродуктів, який є найбільшим на півдні Росії, зупинив обидві установки первинної переробки нафти внаслідок атаки українських дронів.