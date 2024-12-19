G7 розглядає посилення цінового обмеження на нафту РФ до $40

Країни Групи семи (G7) розглядають способи посилення цінового обмеження на російську нафту, щоб краще обмежити можливості Москви фінансувати війну проти України.

Про це пише агентство Bloomberg.

Серед можливих варіантів — повна заборона на обробку російської нафти або зниження цінового ліміту з поточних $60 до близько $40. Однак рішення ще не ухвалене, і обговорення тривають.

За чинними правилами, західні компанії можуть страхувати та транспортувати нафту, лише якщо її купують за ціною нижче встановленого порогу. Водночас США та ЄС ввели ембарго на більшість імпортів після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У відповідь Росія використовує тіньовий флот танкерів, часто з невідомими страховиками або власниками, для доставки нафти до нових ринків, зокрема в Азії. Цей флот дозволив Москві обійти обмеження, причому більшу частину року її нафта продавалася дорожче за встановлений ліміт.

У відповідь країни G7 ввели санкції проти десятків суден і компаній, які брали участь у цих тіньових операціях. Деякі північноєвропейські країни також посилили перевірки страхування російських танкерів, які проходять їхніми водами.

Цінове обмеження спочатку було задумано, щоб зменшити доходи Росії від продажу нафти, уникаючи при цьому різкого зростання світових цін. Однак з огляду на прогнози надлишку нафти у 2025 році, союзники України готові до рішучіших дій.

Водночас країни G7 намагаються збалансувати можливі економічні наслідки нових заходів із такими факторами, як морська безпека. Деякі вважають, що торгівля виграє, якщо Москва користуватиметься послугами більш надійних операторів.

Нагадаємо:

5 грудня 2022 року набула чинності обмеження ціни на 60 доларів США за барель і заборона на імпорт російської сирої нафти.

Як прогнозувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, "це рішення ще сильніше вдарить по доходах Росії та зменшить її здатність вести війну в Україні".