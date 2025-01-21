Російські нафтові потоки зупиняються, оскільки санкції США почали затримувати танкери

Минулого тижня морський експорт російської нафти зазнав найбільшого падіння з листопада після того, як президент США Джо Байден, який залишає посаду, ввів широкі санкції на торгівлю нафтою в країні, і з'явилися перші ознаки того, що ці заходи змінюють потоки.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, менш волатильний чотиритижневий середній рівень видобутку нафти опустився нижче 3 мільйонів барелів на день на четвертий тиждень і наблизився до нещодавнього 16-місячного мінімуму.

З моменту оголошення останніх санкцій з'явилося кілька ознак перебоїв: танкери змінюють напрямок руху, покупці шукають нові ринки збуту, а також зростає дефіцит суден, що не підпадають під санкції, які можуть завантажувати вантажі в Козьміно, найважливішому східному порту Росії.

Ці заходи особливо сильно позначаться на тихоокеанських вантажопотоках Росії. Близько трьох чвертей вантажів ВСТО, відвантажених з початку жовтня, були перевезені на суднах, що потрапили під санкції, тоді як весь флот спеціалізованих човникових танкерів, що використовуються в нафтогазових проєктах "Сахалін-1" і "Сахалін-2", також потрапив до "чорного списку". Зрештою, вплив на обсяги буде залежати від того, наскільки суворо санкції будуть застосовуватися новою адміністрацією у Вашингтоні.

Індія заявила, що дозволить санкційним танкерам, заброньованим до 10 січня, коли США оголосили про свої останні заходи, розвантажуватися в своїх портах до 12 березня, тобто до кінця періоду згортання санкцій, запровадженого США. Але державні нафтопереробні компанії країни кажуть, що вплив може бути тимчасовим, оскільки Москва знайде обхідні шляхи. Вони також очікують, що нова адміністрація Трампа займе м'якшу позицію щодо Москви.

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Нагадаємо:

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".