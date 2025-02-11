Давос-2025: AI, війна та нові правила гри

Інвестувати в Україну – це не ризик, а привілей, вважають 70% компаній.

У 2025 році представники Syrota Dzis Melnyk & Partners мали честь бути присутніми на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Перебування в центрі глобальних дискусій разом з провідними бізнесменами та політичними діячами дозволило отримати цінні інсайти.

Захід показав світу, що майбутнє вже настало. Цей новий світ формується штучним інтелектом, великими гравцями на політичній арені і, звісно ж, бізнесом. Дискусії в Давосі були як ніколи прагматичними. Загальне гасло – менше політики, більше роботи. Що ж там відбувалося і як це вплине на всіх нас?

Революція, яку неможливо ігнорувати

Штучний інтелект став центральною темою Давоса. Це не абстрактна концепція чи тема для технократів, AI змінює підхід до бізнесу в усіх галузях. Його роль не лише обговорювали – світові лідери та CEO показали, як це працює.

Скажімо, AI в повсякденному житті. Від банального пошуку в Google до складних процесів оптимізації ритейл-продажів, де AI аналізує поведінку покупців, передбачає попит та управляє ланцюгами поставок. Це лише початок.

Не обійшлося і без дебатів, чи замінить AI людину. Відповідь надихнула: ні. AI – це інструмент, який звільняє нас від рутини, але не від людської унікальності. Це доводить, що творець завжди буде на крок попереду свого створіння.

У сфері медицини штучний інтелект відкриває безліч можливостей: від точних діагнозів до революцій у лікуванні. AI-powered healthcare уже перетворює медицину з науки на мистецтво допомоги людям. Найцікавіше: у бізнесі переможе той, у кого буде найсильніший штучний інтелект. Перегони почалися.

Слон у кришталевій кімнаті

Прихід нового шерифа в місто – тема, яку неможливо ігнорувати. Дональд Трамп як особистість і явище став тим "слоном у кімнаті", який задав тон дискусіям. Його промови звучали майже як декларація про зміну глобального курсу.

Питання росії залишалося у фокусі. Меседж "якщо впливу на росію немає, його потрібно створити" не звучав, але читався і став одним з ключових у розмовах про геополітику. Сподіваємося, що тренд зміни політичних лозунгів поступиться місцем прагматичній економічній стратегії.

Хто виграє глобальну гонитву

"China replicates, US innovates, Europe regulates" ("Китай копіює, США впроваджують інновації, Європа регулює"). Це одна з найкращих фраз, яка резюмує глобальну конкуренцію і точно описує, хто і як грає в цю складну гру.

США – лідери інновацій. Тут немає сумнівів, адже саме американські компанії задають тон у розвитку AI та впровадженні технологій. Китай – швидкість реплікації та масштабування просто вражають. Європа працює за принципом абсолютного консенсусу. Вона стримує та уповільнює процес ухвалення рішень, але водночас її регуляторна сила не дозволяє бізнесу діяти хаотично.

Україна: ризик як привілей

Підтримка України – одна з ключових тем цьогорічного Давоса. Мова не лише про війну. Бізнес дивиться на країну із стриманим оптимізмом і бачить інвестиційні можливості після закінчення війни та в ході інтеграції з Євросоюзом.

Головні тези такі. 70% компаній заявили про плани інвестування в Україну. Ухвалена програма перестрахування ризиків страхових компаній на 400 млн дол. Від ризиків – до привілеїв: Україна зараз – як перевірка на сміливість для глобального бізнесу. Ті, хто зайдуть першими, отримують стратегічні переваги.

Дзеркало для світу

Давос-2025 став дзеркалом, у якому світ побачив себе без прикрас: тренди більше не створюються, вони живуть і діють тут і зараз, без паузи на адаптацію.

Штучний інтелект – уже не просто технологія, а невіддільна частина бізнесу, яка змушує компанії переосмислювати свої моделі. Війна ж як парадоксальний двигун змін формує нові правила економічної гри, які вимагають швидкості, сміливості та готовності працювати в умовах невизначеності.

Глобальна конкуренція перетворилася на марафон з бар’єрами: бізнес, який хоче залишатися гравцем, має не лише бігти, а й перестрибувати через виклики. Це більше не питання про "адаптуватися або залишитися на узбіччі". Це питання про швидкість вбудовування нових можливостей у свої структури, розвиток унікальності і пошук способів досягнення успіху там, де інші бачать лише ризики.

Давос цього року не давав простих рецептів, а попередив: стабільність – це ілюзія, яка залишилася в минулому. Майбутнє матиме той, хто готовий ризикувати, експериментувати і швидко перебудовуватися.