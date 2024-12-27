BYD звільнила підрядника в Бразилії через звинувачення в рабських умовах праці

Китайський автовиробник BYD звільнив субпідрядника, який займався будівництвом його заводу у Бразилії, після того, як місцеві трудові органи заявили про порятунок 163 працівників з умов, подібних до рабства.

Про це пише Financial Times.

BYD, найбільший китайський виробник електромобілів і конкурент Tesla, підтримуваний Ворреном Баффетом, проводить реконструкцію старого заводу Ford у північно-східному штаті Баїя в межах планів швидкої глобальної експансії.

За даними бразильських посадовців, працівники китайського субпідрядника Jinjiang Construction проживали в "надзвичайно принизливих" умовах у гуртожитках на будівельному майданчику, де спостерігалось перенаселення, ліжка без матраців та недостатня кількість санітарних приміщень.

Також було заявлено про небезпечні умови праці та довгі робочі години, що призводили до нещасних випадків на будівництві. Чиновники стверджують, що знайшли докази примусової праці: у працівників конфісковували паспорти, а 60% їхньої зарплати утримували.

BYD заявила про розірвання контракту з Jinjiang, тоді як представник компанії на своїх сторінках у соцмережах поширив заперечення субпідрядника щодо будь-яких порушень.

Бразильський офіс BYD заявив, що компанія має "нульову толерантність до будь-яких порушень бразильського законодавства та людської гідності".

"У зв’язку з цим компанія вирішила негайно розірвати контракт з підрядником на частину будівельних робіт та оцінює інші відповідні заходи", – додали в BYD. Інші підрядники продовжують роботу на об’єкті.

У заяві китайською мовою на платформі Weibo компанія Jinjiang назвала звинувачення у "рабстві" чи "порятунку" працівників "абсолютно не відповідними дійсності".

Jinjiang, що базується в провінції Сичуань на південному заході Китаю, додала, що культурні відмінності, помилки перекладу та інтерпретації призвели до "неточностей" у офіційних заявах Бразилії.

Нагадаємо:

Бразильські чиновники виявили 163 громадян Китаю, які працювали в умовах, схожих на рабські, на будівельному майданчику заводу, що належить китайському виробнику електромобілів BYD, у штаті Баїя, Бразилія.

Компанія Jinjiang Group, підрядник китайського виробника електромобілів BYD, заявила, що зображення бразильською владою їхніх працівників як "рабів" не відповідає фактам і що сталося непорозуміння при перекладі.