Банк Англії "не оптимістичний" щодо інфляційного сплеску

Банк Англії все ще очікує, що поточне зростання інфляції у Великій Британії сповільниться, але «не оптимістичний» щодо цього, оскільки зростання цін виявилося більш стійким, ніж передбачалося лише кілька років тому.

Про це заявила в суботу Меган Грін, член ради з монетарної політики Банку Англії, передає Reuters.

У квітні Британія зазнала більшого, ніж очікувалося, зростання інфляції — навіть після виправлення помилки в даних — що спонукало інвесторів робити ставки на те, що Банк Англії сповільнить і без того поступове зниження процентних ставок.

«На нашу думку, ми можемо проігнорувати це, але, звичайно, ризик досить великий. Минулого разу ми мали багато ефектів другого раунду. Ми сподіваємося, що цього разу ефектів другого раунду не буде, але ми не надто оптимістичні щодо цього», — сказала Грін на конференції в Хорватії.

Вона стверджувала, що нещодавня криза вартості життя, яка призвела до піку інфляції на рівні 11,1% у 2022 році, могла зробити «людей... більш чутливими до зростання інфляції, що може вплинути на поведінку заробітної плати та цін».

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Велика Британія інвестує рекордні 350 млн фунтів стерлінгів (близько 465 млн дол. США) у 2025 році, щоб збільшити постачання дронів до України з цільових 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році.