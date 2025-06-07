Банк Англии "не оптимистичен" относительно инфляционного всплеска

Банк Англии все еще ожидает, что текущий рост инфляции в Великобритании замедлится, но "не оптимистичен" в этом отношении, поскольку рост цен оказался более устойчивым, чем предполагалось всего несколько лет назад.

Об этом заявила в субботу Меган Грин, член совета по монетарной политике Банка Англии, передает Reuters.

В апреле Британия испытала больший, чем ожидалось, рост инфляции - даже после исправления ошибки в данных - что побудило инвесторов делать ставки на то, что Банк Англии замедлит и без того постепенное снижение процентных ставок.

"По нашему мнению, мы можем проигнорировать это, но, конечно, риск достаточно велик. В прошлый раз мы имели много эффектов второго раунда. Мы надеемся, что на этот раз эффектов второго раунда не будет, но мы не слишком оптимистичны в этом отношении", - сказала Грин на конференции в Хорватии.

Она утверждала, что недавний кризис стоимости жизни, который привел к пику инфляции на уровне 11,1% в 2022 году, мог сделать "людей... более чувствительными к росту инфляции, что может повлиять на поведение заработной платы и цен".

Напомним:

Великобритания инвестирует рекордные 350 млн фунтов стерлингов (около 465 млн долл. США) в 2025 году, чтобы увеличить поставки дронов в Украину с целевых 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году.