Баффет побував на кордоні України: у ДПСУ повідомили, що з ним обговорили

Американський бізнесмен і філантроп Говард Грем Баффет відвідав південний кордон України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Згідно з повідомленням, начальник Південного регіонального управління бригадний генерал Юрій Петрів ознайомив його зі специфікою охорони кордону та інженерним облаштуванням прикордонної інфраструктури.

Зазначається, що під час зустрічі Баффет та українські прикордонники обговорили подальшу співпрацю для посилення ефективності служби прикордонників на українсько-молдовському кордоні.

У ДПСУ нагадали, що Говард Грем Баффет підтримує Україну, нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого, відзнакою «Національна легенда України» та «Золоте серце» за значний внесок у зміцнення суверенітету та популяризацію України у світі.

Говард Грем Баффет - американський бізнесмен, колишній політик, філантроп, фотограф, фермер і охоронець природи. Середня дитина інвестора-мільярдера Воррена Баффета.