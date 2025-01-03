Азійські акції впадуть після важкого дня на Волл-стріт

Азійські фондові індекси відкрилися зниженням у п'ятницю після того, як американські акції впали п'ятий день поспіль, що підкреслило обережний початок року на Волл-стріт.

Про це пише Bloomberg.

Ф'ючерсні контракти на акції в Австралії та Гонконгу знизились, наслідуючи нью-йоркські торги. Ф'ючерси на Nikkei також знизились, хоча японська біржа закрита на вихідні.

Долар зміцнився сьому сесію і встановив новий дворічний максимум, в той час як єна ослабла стосовно долара США третій день поспіль у четвер.

Дохідність австралійських та новозеландських державних облігацій була стабільною, відображаючи приглушені рухи дохідності казначейських облігацій в умовах нестабільної торгівлі.

В Азії настрої були пригніченими, а китайські акції показали найгірші результати, оскільки дані вказували на сповільнення економіки, а трейдери очікували потенційно вищих тарифів. Індекс азійських акцій MSCI Inc. падає третій день з останніх чотирьох.