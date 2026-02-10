Австралія вимагає зустрічі з Roblox через шкоду дітям

Австралійський уряд скликав зустріч з ігровою платформою Roblox через повідомлення про грумінг дітей та вплив графічного вмісту на платформі, а регулятор заявив, що перевірить, чи дотрималася Roblox зобов'язань щодо безпеки дітей.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр комунікацій Аніка Веллс заявила, що написала листа до американської технологічної компанії, висловивши "серйозну стурбованість" повідомленнями про те, що діти піддаються впливу шкідливого контенту.

"Повідомлення про те, що діти піддаються впливу графічного контенту на Roblox, а злочинці активно використовують платформу для грумінгу молодих людей, є жахливими", – заявила Веллс у своєму повідомленні.

Заява свідчить про охолодження відносин між Австралією та популярною ігровою платформою, яка в 2025 році запровадила перевірку віку, щоб обмежити онлайн-чати вузьким віковим діапазоном і запобігти вербуванню дітей.

Комісар з електронної безпеки Австралії привітав цей захід і не рекомендував включати Roblox до заборони соціальних мереж, яка почала діяти в грудні.

Комісар заявив, що перевірить функції безпеки Roblox, засновані на віці, і зазначив, що може накласти штраф у розмірі до 49,5 млн австралійських доларів (USD), якщо платформа не дотримається законів країни про захист дітей в Інтернеті.

"Ми як і раніше дуже стурбовані постійними повідомленнями про експлуатацію дітей на сервісі Roblox та їх контакт із шкідливим контентом", — сказала комісар Джулі Інман Грант.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року уряд Австралії першим у світі заборонив доступ до соціальних мереж дітям віком до 16 років.