Антимонопольний комітет Туреччини розпочав перевірку Netflix, Amazon та Disney
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Антимонопольний комітет Туреччини заявив у неділю, що розпочав розслідування щодо провайдерів відеопослуг за передплатою, в тому числі Netflix, Disney та Amazon.
Про це повідомляє Reuters.
це рішення було прийнято після попереднього розслідування щодо порушення постачальниками послуг антимонопольного законодавства, йдеться у повідомленні.
Розслідування буде спрямоване на з'ясування того, чи порушили провайдери Netflix, Disney+, Amazon, BluTV, Exxen і Gain статтю закону про конкуренцію шляхом укладення ексклюзивних угод та інших обмежувальних угод і практик.
Нагадаємо:
Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, це відбудеться під час майбутнього візиту Реджепа Таїпа Ердогана.