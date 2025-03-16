Антимонопольний комітет Туреччини розпочав перевірку Netflix, Amazon та Disney

Антимонопольний комітет Туреччини заявив у неділю, що розпочав розслідування щодо провайдерів відеопослуг за передплатою, в тому числі Netflix, Disney та Amazon.

Про це повідомляє Reuters.

це рішення було прийнято після попереднього розслідування щодо порушення постачальниками послуг антимонопольного законодавства, йдеться у повідомленні.

Розслідування буде спрямоване на з'ясування того, чи порушили провайдери Netflix, Disney+, Amazon, BluTV, Exxen і Gain статтю закону про конкуренцію шляхом укладення ексклюзивних угод та інших обмежувальних угод і практик.

Нагадаємо:

Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, це відбудеться під час майбутнього візиту Реджепа Таїпа Ердогана.