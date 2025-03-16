Антимонопольный комитет Турции начал проверку Netflix, Amazon и Disney

Антимонопольный комитет Турции заявил в воскресенье, что начал расследование в отношении провайдеров видеоуслуг по подписке, в том числе Netflix, Disney и Amazon.

Об этом сообщает Reuters.

Это решение было принято после предварительного расследования о нарушении поставщиками услуг антимонопольного законодательства, говорится в сообщении.

Расследование будет направлено на выяснение того, нарушили ли провайдеры Netflix, Disney+, Amazon, BluTV, Exxen и Gain статью закона о конкуренции путем заключения эксклюзивных соглашений и других ограничительных сделок и практик.

Напомним:

Украина готова ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией, это произойдет во время предстоящего визита Реджепа Тайипа Эрдогана.