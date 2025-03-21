Американці стали частіше міняти свої Tesla на інші авто на тлі критики Маска

Власники автомобілів цього місяця рекордно часто обмінювали електромобілі Tesla, на тлі протестів проти генерального директора компанії Ілона Маска.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Автомобілі Tesla 2017 року випуску або новіші склали 1,4% від усіх обміняних автомобілів станом на 15 березня, порівняно з 0,4% у березні минулого року, згідно з даними, наданими Reuters компанією Edmunds.

Аналітики національного сайту для купівлі автомобілів вважають, що ця частка може зрости в другій половині місяця.

У лютому, першому повному місяці адміністрації Трампа, Tesla становили 1,2% обміняних автомобілів.

Якщо тенденція збережеться, кількість березневих обмінів стане найбільшою за всю історію спостережень Edmunds серед обмінів Tesla на нові або вживані автомобілі в автосалонах.

Ці дані не враховують обміни Tesla на нові автомобілі Tesla або електромобілі інших брендів із прямими продажами.

Маск очолює Департамент ефективності уряду адміністрації Трампа, і активісти по всій США проводять акції протесту під назвою Tesla Takedown через його роль у скороченні штату федеральних працівників та скасуванні контрактів, які фінансують гуманітарні програми у світі.

У соціальних мережах поширюються дописи власників Tesla у США та деяких країнах Європи, які демонстративно відмовляються від своїх автомобілів на знак протесту проти Маска.

Обурення щодо бренду призвело до випадків підпалів автомобілів Tesla, а також пошкоджень автосалонів та зарядних станцій компанії.

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Нагадаємо:

Tesla відкликає 46 096 пікапів Cybertruck у США через дефект зовнішньої панелі, яка може відпасти під час руху.

Хедж-фонди, які грають на зниженні акцій Tesla, заробили $16,2 млрд після того, як вартість компанії Ілона Маска впала вдвічі за останні три місяці.

Компанія Tesla попередила, що вона та інші великі автоекспортери зі США можуть зіткнутися з митами щодо себе у відповідь на агресивну тарифну політику президента Дональда Трампа.

Вартість акцій компанії Tesla в лютому втратила 28%.