Tesla побоюється мит від інших країн проти себе через дії Трампа

Компанія Tesla попередила, що вона та інші великі автоекспортери зі США можуть зіткнутися з митами щодо себе у відповідь на агресивну тарифну політику президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ці заяви містяться в листі до Офісу торгового представника США. Документ датований вівторком і є одним із сотень звернень компаній щодо торговельної політики США.

"Неясно, хто саме з Tesla написав листа – він не підписаний, але оформлений на офіційному бланку компанії", - пише агентство.

У своєму зверненні компанія наголошує, що важливо, аби зусилля адміністрації Трампа у вирішенні торговельних питань "ненавмисно не завдали шкоди американським компаніям".

Tesla зазначає, що прагне уникнути відповідних мит, з якими вона вже стикалася в попередніх торговельних суперечках, коли підвищені мита на електромобілі у відповідь на дії США призвели до зростання тарифів у країнах, що постраждали від американських мит.

"Експортери США за своєю природою зазнають непропорційних наслідків, коли інші країни відповідають на торгові дії США", – заявила Tesla у своєму листі. "Наприклад, минулі торгові заходи США викликали негайну реакцію з боку постраждалих країн, зокрема підвищення мит на імпорт електромобілів у ці країни".

Трамп розглядає можливість запровадження значних мит на автомобілі та запчастини, вироблені по всьому світу, на початку квітня.

Tesla попереджає, що навіть при агресивній локалізації ланцюга постачання "деякі деталі та компоненти складно або неможливо знайти всередині США".ъ

Нагадаємо:

Вартість акцій компанії Tesla в лютому втратила 28%.

П’ятеро мільярдерів, які висловили підтримку Дональду Трампу на другий президентський термін, з того часу сукупно втратили 209 мільярдів доларів.