Альтман пожертвує $1 мільйон на інавгурацію Трампа

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман планує зробити особисту пожертву в розмірі 1 мільйона доларів до інавгураційного фонду новообраного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Associated Press.

Таким чином Сем Альтман приєднається до ряду технологічних компаній і керівників, які працюють над поліпшенням своїх відносин з новою адміністрацією Трампа.

Представник OpenAI підтвердив цей крок у п'ятницю 13 грудня, повідомляє AP. Це оголошення було зроблено через день після того, як Meta, материнська компанія Facebook та Instagram, заявила, що пожертвувала 1 мільйон доларів до цього ж фонду. Amazon також заявила, що планує пожертвувати 1 мільйон доларів.

"Президент Трамп приведе нашу країну в епоху штучного інтелекту, і я прагну підтримати його зусилля, спрямовані на те, щоб Америка залишалася попереду", - йдеться в заяві Альтман.

Він також зазначив, що його «не дуже турбує» вплив генерального директора Tesla Ілона Маска в новій адміністрації, з яким Альтман перебуває у юридичній суперечці

Маск, ранній інвестор і член правління OpenAI, подав до суду на компанію штучного інтелекту на початку цього року, стверджуючи, що розробник ChatGPT зрадив свої основні цілі - служити суспільному благу, а не переслідувати мету отримання прибутку.

Нагадаємо:

Компанія Meta Platforms закликає генерального прокурора Каліфорнії заблокувати заплановане перетворення OpenAI на комерційну компанію.