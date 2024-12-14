Meta закликає не допустити перетворення OpenAI на комерційну структуру – WSJ

Компанія Meta Platforms закликає генерального прокурора Каліфорнії заблокувати заплановане перетворення OpenAI на комерційну компанію.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

У листі до генерального прокурора Роба Бонта, датованому четвергом 12 грудня, Meta заявила, що дозвіл на перетворення OpenAI на комерційну компанію створить небезпечний прецедент, який дасть змогу стартапам користуватися перевагами некомерційного статусу доти, доки вони не будуть готові стати прибутковими, повідомляє WSJ..

"Поведінка OpenAI може мати сейсмічні наслідки для Кремнієвої долини. Якщо нова бізнес-модель OpenAI виявиться дійсною, некомерційні інвестори отримають такі ж переваги, як і ті, хто інвестує в комерційні компанії звичайним способом, а також отримають вигоду від податкових списань, наданих урядом", - цитує WSJ слова Мета в листі.

У листопаді американський мільярдер Ілон Маск звернувся до окружного судді США Івонн Гонсалес Роджерс в Окленді з проханням винести попередню судову заборону, яка блокує перетворення OpenAI на комерційну структуру.

У своєму листі Meta заявила, що підтримує зусилля Маска представляти інтереси громадськості під час розв'язання питання про те, чи буде OpenAI дозволено стати комерційною компанією, додається у повідомленні WSJ..

"Хоча наша робота триває, оскільки ми продовжуємо консультуватися з незалежними фінансовими та юридичними консультантами, будь-яка потенційна реструктуризація гарантує, що некомерційна організація продовжить існувати і процвітати, а також отримає повну вартість своєї поточної частки в комерційній структурі OpenAI з розширеними можливостями для виконання своєї місії", - сказав Брет Тейлор, голова OpenAI, у своїй заяві.