Альтман пожертвует $1 миллион на инаугурацию Трампа

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман планирует сделать личное пожертвование в размере 1 миллиона долларов в инаугурационный фонд новоизбранного президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Associated Press.

Таким образом Сэм Альтман присоединится к ряду технологических компаний и руководителей, которые работают над улучшением своих отношений с новой администрацией Трампа.

Представитель OpenAI подтвердил этот шаг в пятницу 13 декабря, сообщает AP. Это объявление было сделано через день после того, как Meta, материнская компания Facebook и Instagram, заявила, что пожертвовала 1 миллион долларов в этот же фонд. Amazon также заявила, что планирует пожертвовать 1 миллион долларов.

"Президент Трамп приведет нашу страну в эпоху искусственного интеллекта, и я стремлюсь поддержать его усилия, направленные на то, чтобы Америка оставалась впереди", - говорится в заявлении Альтман.

Он также отметил, что его "не очень беспокоит" влияние генерального директора Tesla Илона Маска в новой администрации, с которым Альтман находится в юридическом споре

Маск, ранний инвестор и член правления OpenAI, подал в суд на компанию искусственного интеллекта в начале этого года, утверждая, что разработчик ChatGPT предал свои основные цели - служить общественному благу, а не преследовать цель получения прибыли.

Напомним:

Компания Meta Platforms призывает генерального прокурора Калифорнии заблокировать запланированное преобразование OpenAI в коммерческую компанию.