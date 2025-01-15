Система себя защитила. Из скандала вокруг МСЭК прокуратура вышла без особых потерь

Скандал с прокурорами и обещание президента наказать виновных показали, что лучшая защита от внешнего вмешательства в Украине работает в системе прокуратуры.

В октябре 2024 года разгорелся скандал вокруг руководства Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). В рабочем кабинете ее руководительницы Татьяны Крупы обнаружили 100 тыс. долл, медицинские документы с признаками подделки и списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Всего при обысках у нее изъяли 6 млн долл в разных валютах.

Впоследствии выяснилось, что эту схему могли "крышевать" правоохранители. Главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщил, что полсотни прокуроров Хмельницкой области во главе с главой Алексеем Олейником получили инвалидность из-за упомянутой Крупы. По подсчетам ЭП, каждый пятый прокурор в Украине получал пенсионные выплаты, которые предоставляются как за выслугу лет, так и по инвалидности.

Реагируя на это Офис Генерального прокурора анонсировал масштабное служебное расследование в отношении прокуроров, которые могут получать пенсии по фальшивым причинам. "Масштабное служебное расследование касается не только хмельницких прокуроров, а всех органов прокуратуры - всех уровней, включая Офис Генерального прокурора, - и является чрезвычайно важным для всей системы", - пообещали правоохранители.

Наказать виновных призвал и сам президент Владимир Зеленский, который из-за этой ситуации собирал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Каковы результаты очистки системы спустя почти три месяца после скандала?

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ЭП проанализировала декларации прокуроров "после увольнения" (подается в течение 20 дней после фактического увольнения с работы) за 2024 год и начало 2025-го, чтобы оценить кадровый поток в органах прокуратуры. Причина проста - после начала скандала Генпрокурор Андрей Костин ушел в отставку и собственно соответствующую декларацию об этом можно увидеть на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Также СМИ сообщали, что минимум пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении со своих должностей. Казалось, чистки в рядах этой структуры не избежать. Однако реальность оказалась несколько иной.

С начала 2024 года до 12 января 2025 года ЭП насчитала 501 декларацию об увольнении с должностей в системе прокуратуры. Однако значительного всплеска отставок, которого можно было бы ожидать после скандала в октябре и отставки Костина, не наблюдалось.

Более того, ни одного увольнения среди прокуроров Хмельницкой и Черкасской областей не произошло. Именно в этих регионах, как показал анализ ЭП аномально возросло количество лиц с инвалидностью во время большой войны. Так, доля прокуроров с пенсией в Хмельницкой области была наибольшая среди всех прокуратур - более 30%.

Впрочем, даже в таких случаях увольнение не всегда означает окончательное прекращение карьеры в системе. Как показывает другой дата-проект ЭП, более 40% перемещений, если это не выход на пенсию, происходит внутри силовой горизонтали или между другими органами власти. В частности, что касается полтысячи прокуроров, которые в течение 2024 года уволились, 185 из них нашли свое место в других силовых органах (НАБУ, ГБР).

Аналогичные данные относительно кадровых изменений в прокуратуре за последние три месяца, приводил накануне Нового года глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и некоторые народные депутаты, со ссылкой на ответы, полученные на свои запросы.

"Из более, чем полтысячи прокуроров-инвалидов уволили аж... пять. Пять уволенных прокуроров-инвалидов из полтысячи - очередной "феноменальный" результат эффективных менеджеров Зеленского/Ермака. Из 67 хмельницких прокуроров-инвалидов - Офис генпрокурора не удосужился проверить незаконность статуса ни одного!", - сообщил Шабунин.

В свою очередь информацию о том, что ревизия решений МСЭКов в отношении прокуроров до сих пор не проведена, в начале января 2025 года подтвердил и глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Шабунин считает, что дальнейшие результаты проверок будут скрывать от общества, поскольку Офис Генпрокурора передал все свои предварительные выводы в главное управление Государственного бюро расследований, которое ведет уголовное производство по этому делу. Таким образом, эта информация стала тайной следствия, и не будет обнародована.

Похоже, пока что прокурорская система спокойно пережила самый большой свой скандал за последнее десятилетие.