Рождество, которое нас изменило. В Украине остается все меньше русских традиций

ЭП исследовала, перешли ли украинцы на новый календарь, и меньше ли они стали ждать Деда Мороза.

В 2023 году православная церковь Украины утвердила переход на новоюлианский календарь. Это решение стало историческим, ведь несколько веков украинская церковь имела юлианское летоисчисление, которое было одним из элементов русской традиции.

Новоюлианский календарь практически во всем совпадает с григорианским. Последний является общепринятым стандартом для большинства государств мира, а также используется в римо-католических церквях. В частности, это означало, что отныне украинцы будут праздновать Рождество 25 декабря, а не 7 января вместе с верующими РПЦ.

Как быстро наша страна приняла эти изменения? Данные от Google Trends свидетельствуют, что для этого не понадобилось много лет. Фактически это произошло мгновенно. Если раньше основной пик поиска темы "Рождество" (независимо от языка) приходился на первую неделю января, то в конце 2023 года (и соответственно 2024-го) он пришелся на последнюю неделю декабря.

Поисковые запросы, как свидетельствуют данные, неразрывно связаны с самим событием (поиск в летние месяцы, например, составляет менее 1% от зимних максимумов).

Но не до конца понятны причины этого. Например, пользователи могут искать даты, связанные с выходными или днями в календаре. Ведь вместе с церковью новый календарь признало и государство. Президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе празднования Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря.

То, что смещение поисковых интересов не является чисто формалистским, а прямо связано с разрывом культурно-церковных традиций с Москвой, свидетельствуют данные о том, кому украинцы отдают большее предпочтение - Деду Морозу или Святому Николаю.

На графике ниже видно, что во время президентства Виктора Ющенко доля Святого Николая среди поисковых запросов украинцев была больше, чем при президентстве Януковича. Последние десять лет этот поисковый запрос (как и русскоязычный аналог "Святой Николай") постепенно рос, пока в 2022 году не стал доминирующим, а в этом году - превысил 70%.

Як і з музичними смаками, Київ, як мультикультурна столиця, знаходиться посередині цієї умовної піраміди. Около 50% запросов за последний год касались Николая, треть - Деда Мороза и пятая часть - Санта Клауса.

В то время как большинство городов на западе достигли пика, отдавая все 100% запросов в пользу "Святого Николая", во многих местах еще есть потенциал для изменений.

В частности, в Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье большинство запросов все еще собирает Дед Мороз.

Что и как ищут украинцы в интернете - вопрос не только любопытства. Большая часть запросов имеют коммерческий характер, в частности, потенциальные потребители ищут сладости или праздничные элементы декора. Поисковое поведение с новогодней тематикой повторяет общий тренд в интернет-коммерции.

В свежем отчете маркетингового агентства Promodo указано, что в 2024 году доля поисковых запросов на украинском языке в Google пересекла отметку 30%. Ожидается, что в 2025 году эта цифра достигнет 40%.

Общий тренд: все ниши демонстрируют рост запросов на украинском, средний рост - 5% в год: новости - более 50% запросов пользователи вводят на украинском языке; электроника - доля запросов на государственном выросла на треть, достигнув 20% (против 8% в 2021 году); детские товары - категория на 49% и достигла более 50% запросов на украинском.

Следовательно, бизнесу следует учитывать это, когда они строят свои маркетинговые стратегии, как и в целом на тот факт, что русский постепенно исчезает из поисковой привычки украинцев. Это напрямую влияет на то, как они должны коммуницировать с потенциальными потребителями и продвигать свои продукты.