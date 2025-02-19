Пути неисповедимы: за организацию побега за границу наказывают гуманнее, чем за СЗВ

Удалось ли преодолеть проблему "организованного" побега за границу военнообязанных с помощью системы "Шлях" и наказали ли виновных, о которых стало известно из наиболее резонансных журналистских расследований?

По данным Офиса генпрокурора, в 2024 году зарегистрировали 3 106 уголовных производств по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу". Годом ранее таких дел было на треть меньше - 2 301. В январе 2025-го количество этих правонарушений возросло: 391 против 385 за этот же период 2024 года.

Увеличивается и количество переданных в суд дел и приговоров лицам, которые с начала большой войны зарабатывают на переправке военнообязанных за границу. В 2022 году суды вынесли 129 таких приговоров, в 2023-м - 269, в 2024-м - 341.

"За время военного положения разоблачено не менее 480 таких групп. За эти действия предусмотрена уголовная ответственность для организаторов и пособников, а для нарушителей - административная", - заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Действительно ли это так? По данным анализа ЭП Реестра судебных решений, только 61 приговор из 743 предусматривали заключение (и то только в первой инстанции). Все остальные - штрафы или условные наказания (часто в результате сделки со следствием и признания вины).

Год назад ЭП писала об особой категории таких нарушителей: тех, кто не просто переправляет мужчин за границу тропами и горами, а делает это на высшем уровне - через доступ к государственной системе "Шлях". Ее создали в 2022 году для упорядочения официальных выездов военнообязанных за границу.

Кроме чиновников и спортсменов, она предназначалась для водителей международных перевозок (компании получают лицензии в "Укртрансбезопасности", которая администрирует "Шлях") и волонтеров, которые согласовывают выезды с гражданско-военными администрациями. Среди лиц из этих категорий оказалось немало злоумышленников.

С 2022 года ЭП насчитала около сотни приговоров, связанных с вмешательством в систему "Шлях" (количество подсудимых больше, поскольку в каждом производстве могло быть несколько человек), из них 45 приговоров вынесены в 2024 году. Они почти поровну распределены между категориями "волонтер" и "перевозчик".

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Однако в 2024 году ЭП нашла только три приговора, предусматривающие реальное заключение, все остальные - либо штрафы, либо условные наказания с испытательным сроком. Причем ни один тюремный срок не назначен "волонтерам".

Наиболее резонансным стало дело общественной организации "Волынский актив молодежи", одним из основателей которой был народный депутат из Луцка Валерий Стернийчук. В 2023 году через эту организацию выехали за границу и не вернулись по меньшей мере 18 военнообязанных.

Это дело завершилось сделкой со следствием: представитель "Волынского актива молодежи", который подбирал и отправлял желающих выехать за границу за деньги, получил условное наказание с испытательным сроком два года.

Практика соглашений со следствием, ведущих к формальным приговорам, является системной проблемой. Она была введена более десяти лет назад в обновленном Уголовно-процессуальном кодексе по инициативе Андрея Портнова - бывшего первого заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича.

Снисходительность системы юстиции значительно меньше, когда речь идет о самовольном оставлении части (СВЗ) военными, многие из которых воевали. Речь идет о ст. 401 УКУ ("Определение военного уголовного правонарушения") и ст. 407 УКУ ("Самовольное оставление воинской части или места службы").

В октябре 2024 года "Украинская правда" писала об этой проблеме, а также о росте количества производств, возбужденных органами прокуратуры. Анализ ЭП показывает: если дело не закрыто и военный не возвращается в часть, то в 60% случаев за последние полгода суды выносят приговоры, предусматривающие заключение.