От государственного к частному. Как медицинская реформа изменила рынок врачебных услуг

Украина переживает тихую, но важную медицинскую трансформацию: частный сектор впервые стал доминировать над государственным по количеству поставщиков медицинских услуг в сфере первичной помощи.

В начале 2021 года президент Владимир Зеленский резко раскритиковал медицинскую реформу, которую с 2016 года реализовывала тогдашняя и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. "Реформа медицины, начатая предыдущей властью, не состоялась, а принцип "деньги за пациентами" не внедрен", - заявил президент.

Однако данные Национальной службы здоровья (НСЗУ) свидетельствуют о том, что Зеленский ошибался. Принцип "деньги следуют за пациентом" не только работает, но и стимулирует рост частного сектора, который борется за деньги, выделяемые из бюджета за первичные и вторичные (специализированные) медицинские услуги для почти 31 миллиона украинцев.

Так, согласно открытым данным НСЗУ на портале data.gov.ua, количество коммунальных учреждений, предоставляющих услуги на первичке, сократилось с 1278 до большой войны до 1209 по состоянию на начало 2025 года.

Еще более драматичные события развернулись после начала реализации второго этапа реформы - специализированной помощи (перечень конкретных медицинских услуг, гарантированных государством). Количество коммунальных учреждений, которые были привлечены к ней за три года уменьшилось с 1617 до 1362.

Понятно, что на это повлияла большая война: государство временно потеряло контроль над примерно пятой частью территории. Цифры были бы еще больше, если бы часть заведений не нашла приют на новых местах.

Например, несколько больниц из Мариуполя еще в 2022 году переехали в Киев, Беловодский ЦПМСП (Луганская область) временно расположен в Ровно, а сотрудники Родинской городской больницы (Донецкая область), в количестве 20 человек, в 2024 году переехали из под Покровска в Белую Церковь. Правда, не всем заведениям удалось подтвердить качество услуг и получить контракты от НСЗУ, особенно по пакетам специализированных услуг.

Но дело не только в войне. Даже если не учитывать в анализе заведения из Харьковской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей, то количество коммунальных учреждений, которые предоставляют первичные услуги осталось прежним, а в сегменте специализированной помощи все равно уменьшается (вероятно, из-за создания опорных больниц, по сути укрупнения), хотя и не так существенно (с 1266 до 1157 заведений).

Однако все это легко компенсирует бизнес, который за последние годы увеличил представительство в полтора раза. Однако все это легко компенсирует бизнес, который за последние годы увеличил представительство в полтора раза.

На первичке количество частных учреждений выросло с 267 до 445, ФЛП - с 585 до 910. В результате, если в 2021 году 60% поставщиков услуг первички приходилось на коммунальные учреждения, то сейчас - 47% (хотя, очевидно, что большинство пациентов обслуживается именно в коммунальных учреждениях: 87% от 30,5 миллиона, кто имеет заключенную сейчас декларацию).

На "вторичке" еще больший рост. Количество предоставителей пакетных услуг частной формы собственности за время полномасштабного вторжения там удвоилось: со 141 до 282.

"В целом сеть, которой предоставляем услуги программы медицинских гарантий, то есть то, что Национальная служба здоровья закупает, увеличивается, а не уменьшается", - рассказал изданию LB соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Это выбивает главный аргумент из рук критиков реформы, проведенной во времена Супрун, заместителем которой тогда работал Ковтонюк. Будто бы заведений будет меньше и они станут менее доступными для малых общин. Ни первое, ни второе пока не подтверждается имеющимися данными.

Процент заведений на первичке в городах как был, так и остался на уровне 30% (остальное в селах и поселках).

А пробелы, если они возникают, быстро заполняет бизнес, которому есть за что бороться. По подсчетам ЭП, частные заведения и ФЛП претендуют на более чем 6 млрд грн от государства за предоставленные медицинские услуги населению и с каждым годом эта цифра, очевидно, будет становиться больше: весь бюджет медгарантий на 2025 год составляет 175,5 млрд грн.