Все не как у людей. Какие машины и недвижимость в 2024 году приобрели украинские чиновники в 2024 году

31 марта завершилась кампания по декларированию чиновниками доходов за 2024 год. ЭП проанализировала отчетность министров, их заместителей, руководители управлений, депутатов, прокуроров, судей, таможенников и налоговиков.

В выборку ЭП из реестра Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) попали 23,2 тыс. деклараций за 2024 год, в которых указано, что декларант имеет отношение к категории "Лица, должности которых относятся к государственной службе категорий "А" или "Б".

ЭП исследовала, сколько новых автомобилей, объектов недвижимости и доходов они получили за 2024 год.

Автомобили

Как свидетельствуют данные реестра НАПК, в 2024 году семьи 23,2 тыс. украинских чиновников приобрели 3,5 тыс. новых автомобилей общей стоимостью 1,33 млрд грн. Если учесть, что среднее количество людей в семье одного декларанта составляет 2,5 человека, то получается, что на каждую тысячу человек приходится 61 приобретенная в салоне машина.

Впрочем, оценивать эту цифру без контекста сложно.

По данным Государственной таможенной службы (ГТС), в течение 2024 года в Украину импортировали 300 тыс. автомобилей (новых и подержанных), которые стоили 4,38 млрд долл. (около 175 млрд грн). С учетом внутреннего вторичного рынка общее количество сделок купли-продажи достигло 938 тыс.

С другой стороны, на подконтрольных правительству территориях проживают около 32 млн человек. Об этом в феврале заявил министр национального единства Алексей Чернышов. Следовательно, на тысячу украинцев приходятся около 29 приобретений, то есть вдвое меньше, чем среди семей топ-чиновников.

Есть еще одна особенность. В девяти из десяти случаях, когда ЭП проверяла самые дорогие авто чиновников, их владельцами были не декларанты, а их вторые половинки. Все они - успешные бизнесмены.

Например, как в случае начальника таможенного поста "Южный" Сергея Пустовойтенко, жена которого в 2024 году стала обладательницей новенькой Audi SQ8 за 5 млн грн. Это правило работает независимо от пола: если декларант - мужчина, то авто покупает жена, если женщина, то покупает муж.

Недвижимость

В 2024 году проанализированные ЭП чиновники получили в пользование 4,3 тыс. объектов недвижимости (без учета аренды, однако включая другие формы пользования). В анализ вошли три основных типа объектов: земельные участки (2 170 штук общей площадью 1 836 га), дома (653) и квартиры (1 617).

Как и в случае с автомобилями, эти цифры приобретают значение только в контексте.

По данным Госстата, в 2024 году в Украине ввели в эксплуатацию 118,4 тыс. квартир. Из них 82,8 тыс. - в многоквартирных домах, 35,65 тыс. - в частных.

Исходя из оценки численности населения и среднего размера домохозяйства (2,55 человека), на тысячу семей приходятся 6,6 квартиры. Для чиновников эта цифра составляет 69 квартир.

В среднем по стране на тысячу семей приходится 1,1 дома, тогда как среди топ-чиновников - 28 домов.

На практике разрыв может быть еще больше.

Украинские чиновники часто оформляют недвижимость и транспорт на родственников, не указанных в декларациях. Пример - глава Антимонопольного комитета (АМКУ) Павел Кириленко. Как установили журналисты проекта "Схемы", немало его имущества принадлежит родственникам его жены, в частности пенсионерам-отцам и бабушке.

В 2024 году в собственности этих лиц обнаружили большое имение, два земельных участка под Киевом, 200 кв. м офисной недвижимости в столице, два кроссовера, три квартиры с паркоместами в элитных ЖК Киева и четыре апартамента в Ужгороде.

Доходы

Если рассматривать доходы семей декларантов, то общая сумма, указанная в 23 тыс. деклараций, в 2024 году составила 25,2 млрд грн. Из этой суммы 17 млрд грн - заработная плата.

Если распределить ее равномерно помесячно на каждого взрослого члена семьи, получится около 30 тыс. грн на человека.

Конечно, этого недостаточно для покупки недвижимости или автомобилей, поэтому такие приобретения обычно происходят благодаря сбережениям или продаже малины.