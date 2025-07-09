Какие цели России: анализ ударов по украинским городам

Что зафиксированные со спутника пожары могут сказать о направлениях ракетных и дроновых атак врага на крупные украинские города?

Беспилотники и крылатые ракеты регулярно атакуют города Украины, оставляя после себя взрывы и пожары. Эти пожары видны даже из космоса: спутниковая система NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System), созданная для отслеживания лесных возгораний, теперь фиксирует и тепловые аномалии от войны.

ЭП собрала данные по пожарам для Киева и семи украинских областных центров. За последний год было зафиксировано 3,2 тыс. таких случаев.

Каждая такая "точка" на карте - это очаг пожара после ракетного или дронового удара, которых в мирное время просто не могло быть в таком большом количестве.

Три четверти всех случаев в прифронтовом Запорожье - около 2,4 тыс. Значительная часть зафиксированных NASA пожаров концентрируется на северной окраине этого города, где расположена "Запорожсталь". Пожары там спутники фиксировали и в 2021 году, что свидетельствует о техногенности этого очага (выжигание кокса, металлургическое плавление, шлаковые отвалы). Однако до большой войны эти цифры были в 3-4 раза меньше.

Российские войска наносят удары как зенитно-ракетными ракетными комплексами С-300 и "Искандер", так и реактивной артиллерией и дронами-камикадзе. Не гнушаются ударами и по другим районам Запорожья: с начала большой войны были случаи попаданий в жилые кварталы и гражданские объекты в городе.

Только этим летом российские дроны атаковали здание территориального центра комплектования (военкомата) в центре Запорожья - удар пришелся на густонаселенный квартал и ранил десятки гражданских.

Вторым по количеству пожаров стал Днепр (420 случаев) - крупный промышленный и логистический узел Центральной Украины. Россия не раз целилась по днепровским заводам, энергетическим объектам, складам и железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. Очевидно, с целью нарушить поставки техники и боеприпасов на восток.

По Николаеву (8 пожаров в год) россияне били преимущественно в 2022-м. Впоследствии интенсивность спадала. Херсон (110 случаев) оказался под вражеским огнем после освобождения осенью 2022 года - город до сих пор почти ежедневно обстреливают с противоположного берега Днепра артиллерией и управляемыми авиабомбами. Под наибольшим ударом - район Антоновского моста.

Одесса (90 пожаров) стала мишенью ракетно-дроновой кампании по портовой инфраструктуре. После срыва "зерновой сделки" в июле 2023 года Россия неоднократно бомбила этот город: целилась в порты, зерновые элеваторы и нефтяные резервуары. Целью этих ударов был срыв украинского экспорта продовольствия и нанесение экономического и продовольственного ущерба Украине (и, как следствие, миру).

В Киеве до 2022 года такого явления - массовых очагов в черте города - практически не наблюдалось, что однозначно указывает на искусственный характер пожаров, которые сейчас видны из космоса, вызванных обстрелами. За последний год их количество очень резко возросло. В административных границах столицы спутники FIRMS зафиксировали не менее 65 очагов огня.

Анализ, проведенный изданием Texty на основе информационных сообщений об обстрелах с 2022 года, показал, что больше всего ударов в Киеве пришлось на Соломенский, Шевченковский, Святошинский и Голосеевский районы. Они - своеобразная четверка антирекордсменов.

По данным пожаров, которые анализировали ЭП, за последний год три основных эпицентра - Борщаговка (в основном район аэропорта "Жуляны"), окрестности Шулявки (территория завода "Большевик" и чуть дальше - "Киевприбора"), и микрорайон Нивки, где расположен завод "Антонов".

В меньшей степени пожары фиксировались в районе Лукьяновки (завод "Артем") и вокруг промзоны Почайной. Хотя основная цель этих ударов - промышленность, страдает и все вокруг: рядом с заводами повреждены и жилые дома, и гражданская инфраструктура.

Год назад украинские города пережили зиму массированных обстрелов энергетической инфраструктуры, в этом году - небывалые авиаудары дронами и ракетами. Российская кампания террора с неба продолжается, и ее следы буквально видны из космоса.

Спутниковые данные NASA фиксируют новые точки пожаров там, где падали ракеты, но за каждой такой точкой - не только разрушения, но и человеческая стойкость. Пожар в конце концов потушили, завалы разобрали, жизнь в изуродованных городах продолжается.

Несмотря на всю жестокость врага, украинские города выстояли и продолжают жить, демонстрируя миру несокрушимость перед лицом государственного террора.