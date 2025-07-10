Украина строит более 700 МВт ветроэнергетических мощностей

Украина строит более 700 МВт ветровых мощностей, а также более 200 МВт систем накопления энергии (СНЭ, BESS).

Такие данные озвучил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков пишет Interfax-Украина.

"У нас есть проекты, которые реализуются прямо сейчас - более 700 МВт новых ветровых мощностей уже строятся. Наряду с этим, строится более 200 МВт BESS, которые являются ключом к созданию современной, гибкой сети", - сказал Конеченков во время панельной дискуссии по инвестированию в энергетическую устойчивость и восстановление Украины в рамках URC-2025 в Риме.

Он отметил, что между 2022 годом и первым кварталом 2025 года Украина ввела в эксплуатацию 258 МВт новых мощностей ВЭС, 50% из которых было профинансировано международными инвесторами.

"Это свидетельствует о прочном фундаменте доверия и партнерства, который мы имели до войны, фундамент, который мы сейчас восстанавливаем", - сделал вывод глава УВЭА, подчеркнув, что "украинский рынок ветроэнергетики не просто выживает, он активен, растет и открыт для бизнеса".

При этом он обратил внимание, что географически фокус нового развития естественно сместился в западные регионы Украины, которые являются более безопасными.

По его данным, всего Украина имеет 1,9 ГВт установленной мощности ВЭС, 69% которой находится на временно оккупированной территории.

Глава УВЭА подчеркнул, что рост рынка обусловлен также рядом стратегических планов развития ВИЭ, в частности, Национальным планом действий по возобновляемой энергетике, который установил четкую цель достичь 6,2 ГВт ВЭС до 2030 года.

Кроме того, Стратегия развития распределенной генерации определяет ветровую энергетику как ключевой инструмент для создания децентрализованной, устойчивой сети, которую труднее атаковать.

Ранее Конеченков сообщил, что в этом году в Украине может быть введено в эксплуатацию от 300 до 500 МВт ветроэнергетической мощности, в зависимости от скорости подключения к сети, отмечает Interfax-Украина.

Напомним:

Ранее сообщалось, что ПАО "Укрнафта", которая входит в группу "Нафтогаз", в 2026 году планирует построить 420 МВт газовой генерации и имеет большой проект по производству электроэнергии, тепла и холода из одного источника.

Ранее сообщалось, что владелец Dragon Capital Томаш Фиала инвестирует 30 миллионов долларов в совместный энергопроект с бывшим CEO "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. Речь идет о распределенной генерации (максимум 10 МВт), чтобы минимизировать риск обстрелов.

Также сообщалось, что на Закарпатье построят новую солнечную электростанцию. Речь идет о строительстве солнечной электростанции мощностью 22,35 МВт с инвертором на 16 МВт, а также установку хранения энергии (УЗЭ) емкостью 33,44 МВт/ч в Мукачевском районе Закарпатской области. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в январе 2026 года.

Также сообщалось, что между Бельгией и Нидерландами вспыхнул спор из-за ветроэлектростанций, установленных в Северном море. В Голландии утверждают, что бельгийские турбины, расположенные южнее, нарушают воздушные потоки и негативно влияют на эффективность их ветропарков. Турбины, расположенные спереди, замедляют ветер и создают турбулентность, что снижает производительность турбин, расположенных дальше по ветру.