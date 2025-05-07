Tesla теряет рынок Китая: продажи падают седьмой месяц подряд

Продажи Tesla в Китае снижаются уже седьмой месяц подряд на фоне растущей конкуренции со стороны местных брендов, прежде всего BYD.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в апреле Tesla отгрузила 58 459 авто моделей Model 3 и Model Y со своего завода в Шанхае. Это на 6% меньше, чем в апреле 2024 года.

В целом в Китае ожидается рост продаж электромобилей и гибридов на 42% - до 1,14 млн единиц за месяц.

Продажи Tesla в первом квартале 2025 года стали самыми низкими за последние три года. На некоторых рынках ситуация еще хуже: во Франции в прошлом месяце зарегистрировали всего 863 авто, в Австралии - 500, что на 76% меньше, чем в прошлом году.

Наибольшее давление на Tesla в Китае оказывает компания BYD, которая в апреле показала лучший месячный результат с начала года. Производитель продолжает уверенно двигаться к своей цели - 5,5 млн поставок за год.

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Напомним:

В апреле продажи новых автомобилей Tesla в Испании сократились на 36% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 571 авто.

В марте продажи новых авто Tesla в Европе упали на 28,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, хотя общие продажи электромобилей (на аккумуляторах) в регионе выросли на 23,6%.