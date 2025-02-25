Администрация Трампа стремится усилить ограничения на индустрию чипов Китая

Администрация Дональда Трампа разрабатывает более жесткие ограничения в отношении полупроводниковой отрасли США и оказывает давление на ключевых союзников, чтобы те усилили свои ограничения против китайской чиповой индустрии.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным источников, недавно представители Трампа встречались с японскими и нидерландскими коллегами, чтобы обсудить возможность запрета инженерам компаний Tokyo Electron Ltd. и ASML Holding NV обслуживать оборудование для чипов в Китае.

Такая стратегия имеет целью заставить союзников ввести аналогичные ограничения против Китая, которые США уже приказали выполнять американским компаниям, в частности Lam Research Corp., KLA Corp. и Applied Materials Inc.

Кроме этого, в Вашингтоне уже ведутся предварительные обсуждения санкций против отдельных китайских компаний. Некоторые чиновники обсуждают возможность усиления действующих ограничений на количество чипов для искусственного интеллекта, которые могут экспортироваться без лицензии по всему миру.

Общая цель Вашингтона - не допустить дальнейшего развития китайской полупроводниковой промышленности, которая может усилить возможности КНР в сфере искусственного интеллекта и обороны.

Напомним:

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения ограничений на экспорт чипов Nvidia Corp. в Китай.