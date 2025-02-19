ЕС инвестирует миллионы евро в защиту подводных кабелей от саботажа

Европейский Союз выделит почти 1 млрд евро на защиту подводных кабелей, обеспечивающих цифровую и энергетическую безопасность региона.

Об этом сообщает Bloomberg.

Дополнительные 540 млн евро (563 млн долларов) будут инвестированы в рамках программы блока "Объединяем Европу" в цифровую инфраструктуру, включая подводные кабели, что в целом составляет почти 1 млрд евро в рамках текущего бюджета.

"Существует настоятельная потребность в действиях", - заявила еврокомиссар по вопросам технологий Хенна Вирккунен, комментируя угрозу для подводных коммуникаций.

За последние месяцы в Балтийском море зафиксировано несколько случаев повреждения подводных кабелей из-за проходящих рядом судов. Для усиления безопасности ЕС планирует внедрить "умные кабели", которые смогут выявлять потенциальные угрозы. Также предлагается создать резервный флот для ремонта поврежденных линий.

Отдельное внимание Еврокомиссия обратила на "теневой флот" - суда с неизвестными владельцами, которые перевозят российскую нефть в обход санкций. Один из таких танкеров сейчас расследуется финскими властями после того, как его якорь повредил четыре кабеля передачи данных и линию электропередач.

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Напомним:

Европейский Союз рассматривает возможность введения налога для судоходных компаний, пользующихся Балтийским морем. Полученные средства планируют направить на защиту подводных кабелей.

Экипаж нефтяного танкера, которого подозревают в саботаже подводных кабелей в Балтийском море, готовился повредить другие кабели и трубопроводы, но судно задержали.

Финляндия получила разрешение удерживать задержанный танкер из "теневого флота", который повредил энергетический кабель и четыре кабеля связи в Балтийском море на прошлой неделе, постановил суд.

Финские власти заявили, что танкер "теневого флота" РФ Eagle S, который повредил подводные кабели в Балтийском море, непригоден для мореплавания.