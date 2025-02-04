Подводная война на Балтике. Для чего Россия уничтожает критическую инфраструктуру стран ЕС и НАТО?

В последние месяцы холодные воды Балтийского моря превратились в горячий театр военных действий и гибридных спецопераций. За это время пострадали три ключевых вида подводных коммуникаций: газопровод, линии связи и силовой электрокабель.

Почти в каждом инциденте следователи подозревают умышленные действия россиян. Последние привычно все отрицают: "А вы попробуйте докажите".

Почему за диверсиями в Балтийском море может стоять Кремль? Существуют ли риски увеличения количества диверсий и как противостоять гибридной агрессии?

Диверсии в Балтийском море

С начала большой войны в водах Балтийского моря произошли четыре вопиющих инцидента с критической инфраструктурой стран НАТО и Европейского Союза.

Первый произошел в октябре 2023 года: были разорваны газопровод Baltic Соппестіоп и кабель передачи данных, которые соединяют Эстонию и Финляндию через Финский залив. Основная версия Национального бюро расследований Финляндии - к этому имеет отношение китайское судно Newnew Polar Bear. Именно его якорь, который впоследствии извлекли с морского дна, нанес повреждения. Этот инцидент до сих пор расследуется.

Поврежденный энергокабель между Эстонией и Финляндией будут ремонтировать до августа 2025 года

Тогда чрезвычайную ситуацию списали на случайность, поскольку это был первый такой случай. Однако в ноябре 2024 года все повторилось. Китайское судно Yi Peng 3, которое 15 ноября вышло из российского порта Усть-Луга, перерезало два кабеля связи: между Швецией и Литвой и между Германией и Финляндией.

Следственные шведской полиции считают, что капитан судна, которое тянуло якорь по дну моря более 160 км, мог действовать по указанию российских спецслужб. Также среди экипажа были граждане РФ. "Это насторожило всех в регионе. Нужно отдать должное: Военно-морские силы оперативно задержали судно. Следственные действия продолжаются", - говорит президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Повреждение газопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию, было обнаружено 7 октября

Даже в этом случае некоторые называли новый инцидент случайностью. Когда же 25 декабря все повторилось в третий раз, на этот раз с силовым электрокабелем EstLink 2 между Эстонией и Финляндией, все поняли: это не случайность. Ремонт кабеля мощностью 650 МВт продлится более семи месяцев - как минимум до конца июля.

Однако и этот случай не был последним. В конце января 2025 года пострадал подводный кабель связи, соединяющий Латвию и Швецию. Кабель повредило очередное китайское судно Vezhen, которое тоже вышло из российского порта Усть-Луга.

Судовладелец подтвердил, что именно его танкер виноват в инциденте, однако заверил, что это было сделано непреднамеренно. Мол, один из несколькотонных якорей упал на дно из-за сильного ветра и зацепил оптоволокно. Судно задержали и направили в территориальные воды Швеции для расследования.

Шукай, кому выгодно

Многие следственные органы и евросоюзовские политики высказывали версию о возможной причастности к перечисленным диверсиям России.

"Не нужно сомневаться, кто это сделал. Конечно, расследование будет продолжаться, это будет долгий процесс. У отдельных людей могут быть сомнения: это умышленная диверсия или случайность? Россияне в присущей им манере говорят: "А вы докажите".

Это насторожило многих ответственных лиц в ЕС и НАТО, были проведены консультации. Эти замаскированные действия Кремля можно считать предупреждением странам региона, ЕС и НАТО, что это лишь единичные случаи разрыва коммуникаций, а может быть хуже. Представьте себе, когда такие действия станут массовыми", - говорит Гончар.

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Он предполагает, что это может быть специфический вид российско-китайского сотрудничества.

"Я оставляю какой-то процент вероятности, что россияне используют китайцев "в темную", потому что то или иное действие делает не владелец судна, а люди из экипажа. На этих судах часто работают россияне, и не рядовые матросы, а капитаны или старпомы. Поэтому это может быть определенное сотрудничество, где каждый играет свою роль", - добавляет эксперт.

В ходе одной из пресс-конференций журналисты задали главе Кремля Владимиру Путину вопрос о возможной причастности Москвы к диверсиям на Балтике, на что российский правитель ответил, что это "чушь собачья".

"Там могли что угодно... Там, технологическая там... Могли зацепить крюком там, я не знаю, там... Могло быть землетрясение, бывает редко, но бывает. Какой-то оползень там... Я не знаю, пусть расследуют", - оправдывался Путин.

Почему именно Балтика и кто следующий

Львиную долю экспорта нефти и нефтепродуктов Россия осуществляет через свои терминалы в Черном и Балтийском морях.

О Черном море с точки зрения экспорта энергоресурсов россияне беспокоятся меньше, поскольку там у них есть хоть и порой непредсказуемый, но в целом более-менее стабильный союзник - президент Турции Реджеп Эрдоган.

В балтийском же регионе в 2024 году шли разговоры об ограничении российского нефтяного трафика, который начал угрожать окружающей среде. Дело в том, что в последние годы Москва без консультаций нагрузила Балтийское море гигантским объемом (до 100 млн тонн ежегодно) нефти и нефтепродуктов, которые являются опасными грузами.

Какие это может иметь последствия, учитывая использование устаревших танкеров без страховки, показал случай с аварией двух судов у Керченского пролива.

"В последнее время на Балтике заговорили о том, что нужно ограничить нефтяной трафик. Тем более, что он идет из страны-агрессора, которая за эти деньги финансирует войну. Именно поэтому Россия начала наступательные действия в балтийском регионе. Она почувствовала, что ее нефтяной империи может наступить конец", - считает Гончар.

На дне Балтики присутствуют три ключевых вида коммуникаций: газопроводы, линии оптоволоконной связи и силовые электрические кабели, и все три вида в последние месяцы были разорваны. Это может быть лишь пробной битвой, потому что Балтика не является самым большим местом сосредоточения таких подводных коммуникаций.

В Северном море, рядом с Балтийским, плотность подводных критических коммуникаций выше. Особенно с учетом того, что за последние десятилетия в зоне мелководья Северного моря появилось много офшорных ветропарков. Их общая мощность оценивается в 25 ГВт, что эквивалентно 25-м блокам АЭС. Для понимания: пиковое потребление Украины в последние годы составляет менее 20 ГВт.

<Большое количество силовых кабелей, через которые электричество доставляется с ветряков на берег, проходит по дну Северного моря. Именно поэтому РФ своими диверсиями делает проекцию картинки, что может быть в случае, если балтийские страны введут существенные ограничения для российского нефтяного трафика.

Так же это может быть своеобразным предупреждением для Польши, которая с 1 января 2025 года начала председательство в Совете Европейского Союза.

Например, повреждениям могут подвергнуться силовой кабель мощностью 600 МВт, соединяющий Швецию и Польшу, или подводный газопровод Baltic Pipe между норвежским сектором Северного моря и Польшей, благодаря которому Варшава диверсифицировала свои поставки газа и смогла отказаться от российского газа.

К тому же Польша планирует построить в Балтийском море одну из крупнейших морских ВЭС в мире, которая обеспечит энергией 2,5 млн домохозяйств.

Намек Кремля Польше звучит так: у вас на побережье много инфраструктуры, поэтому не пользуйтесь председательством в ЕС для реализации антироссийских инициатив.

Последние события на Балтике могут оказаться лишь началом, а в ближайшее время, если этому не противодействовать, количество инцидентов может увеличиться.

Как противостоять диверсиям

Уже сейчас страны НАТО усиливают мониторинг, патрулирование и отслеживание всех судов в Балтийском море. Это правильно, но на каждый километр подводных коммуникаций невозможно повесить датчики или поставить часовых на катерах. Это дорого и неэффективно. Гончар предлагает три варианта, с помощью которых можно заставить россиян остановить уничтожение критической инфраструктуры.

Первый - нужны зеркальные действия. Нечто подобное должно происходить с критической инфраструктурой на российской территории. Правда, Россия - это континентальное государство и большинство ее критической инфраструктуры расположено внутри страны.

Второй - действия должны быть асимметричными. Например, в ответ на подрывную деятельность на Балтике можно ввести ограничения для российского нефтяного трафика и тем самым снизить приток нефтедолларов в бюджет агрессора.

Тем более, что теневой танкерный флот, который преимущественно состоит из устаревших судов, грозит миру экологической катастрофой. Российские танкеры не раз оставляли за собой километровые разливы нефти. Такие случаи фиксировались в разных уголках мира: от Таиланда до Вьетнама, от Италии до Мексики.

Свежий пример - катастрофа двух танкеров с мазутом, которые утонули у Керченского пролива в середине декабря. Ущерб для окружающей среды из-за разлива нефтепродуктов с этих двух судов оценивается свыше 14 млрд долл..

Более того, в Черном море утонули корабли, перевозившие менее 10 тыс. тонн мазута, тогда как через Балтику проходят танкеры водоизмещением 100-150 тыс. тонн. Обычно они загружены полностью, поэтому последствия могут быть хуже.

Третий - повторить действия россиян, которые не раз перекрывали акватории Черного и Азовского морей под предлогом проведения военных учений.

"Они это делали в 2020-2021-м годах и никакой реакции не было. Если принять во внимание, что Балтика - это фактически море НАТО и ЕС, то они могут действовать таким же образом: перекрывать акваторию между Финляндией и Эстонией для движения гражданских судов. Это можно сделать, организовав месячные учения под предлогом борьбы с подводными диверсиями. Тогда россияне почувствуют", - предлагает Гончар.

В противном случае, считает эксперт, с каждой неделей количество диверсий будет расти и со временем они могут начаться в Северном море.

При подготовке материала ЭП общалась с президентом Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаилом Гончаром, который посвятил этой теме отдельное исследование.