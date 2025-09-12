Азарт без контроля: почему государство до сих пор не видит реальные ставки и выигрыши

Азартные игры в Украине легализовали еще в 2020 году, но система онлайн-мониторинга так и не заработала. Почему государство уже пять лет теряет миллиарды гривень?

Греческая богиня Фортуна олицетворяет судьбу, шанс и непредсказуемость - то, что делает азартные игры азартными. Но вряд ли кто-то ожидал, что "фортуна" будет определять и развитие этой индустрии в Украине.

С 2020 года, когда рынок легализовали, государство так и не запустило государственную систему онлайн-мониторинга азартных игр - ГСОМ. Она должна была бы фиксировать каждую ставку и каждую выплату, давать регулятору полную картину финансовых потоков и убирать пространство для злоупотреблений.

Предыдущий регулятор - Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) - с задачей не справился. После его ликвидации полномочия передали новому органу под координацией Министерства цифровой трансформации, но и здесь система снова буксует и не укладывается в определенные государством дедлайны.

По разным оценкам, отсутствие ГСОМ ежегодно стоит бюджету десятки миллиардов гривен недополученных налогов: без доступа к внутренним данным операторов налоговая видит только движение денег на счетах, а не реальные выигрыши и ставки.

Почему за пять лет система так и не заработала и как ее отсутствие влияет на рынок?

Система, от которой все зависит, но которой до сих пор нет

Основной функцией системы онлайн-мониторинга является отслеживание всех финансовых операций, которые осуществляют участники игорного бизнеса. Если бы этот программно-аппаратный комплекс работал, регулятор и профильные органы, в частности Налоговая и Госфинмониторинг, видели бы в реальном времени данные от каждого лицензированного оператора каждую ставку, выигрыш или возврат, с уникальными идентификаторами и временными метками.

Хотя закон, который легализовал азартные игры, возлагал на тогдашнего регулятора рынка КРАИЛ обязанность запустить ГСОМ до июля 2022 года, создание системы постоянно откладывалось.

Так, в 2021 году регулятор начал поиск подрядчика, который должен был заниматься разработкой ГСОМ, но тендер автоматически отменила электронная система, поскольку к аукциону допустили только одно предложение. В 2022 году процесс создания системы затормозил, ведь приоритетным стало финансирование обороны. Только в июне 2023 года КРАИЛ начала нарабатывать новый порядок функционирования ГСОМ, который Кабмин утвердил только в феврале 2024 года.

Задержку с выполнением закона в самом регуляторе все время объясняли просто: "ГСОМ не была создана из-за отсутствия финансирования в 2021-2024 годах".

В декабре 2024 года парламент ликвидировал КРАИЛ и передал ее полномочия новому госагентству "ПлейСити", подконтрольному Минцифры. С 1 апреля 2025 года КРАИЛ перешла в режим ликвидации, а лицензионные, контрольные и реестровые функции поэтапно перешли к "ПлейСити".

По закону, новый регулятор должен был ввести ГСОМ в эксплуатацию в течение шести месяцев с момента вступления в силу, то есть не позднее 30 сентября 2025 года. Однако этого не произойдет: "ПлейСити" объявило тендер на разработку системы только 2 сентября.

Поэтому, несмотря на смену регулятора, история с созданием ГСОМ снова затягивается. Как обнаружило новое госагенство, наследство из наработок КРАИЛ в этом вопросе отсутствует. По словам руководителя "ПлейСити" Геннадия Новикова, то, чем занимались их предшественники, использовать в создании системы невозможно. Поэтому новый орган разрабатывает все "с нуля".

Потери в десятки миллиардов

Отсутствие государственной системы онлайн-мониторинга не блокирует работу органов контроля, убеждает Новиков. Впрочем, без нее возникает ряд проблем с прозрачностью финансовых потоков на рынке.

Одну из таких накануне обсуждали на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по уклонению от налогообложения в игорном бизнесе. Речь шла о вероятных попытках операторов азартных игр манипулировать с тем, как трактуются выплаты игрокам.

Удержание и уплата налога на доходы физических лиц (18%) и военного сбора (5%) происходят при выплате дохода, за счет физического лица. Однако отдельные компании уменьшают свое налоговое обязательство, прикрывая выигрыши по возвратам депозитов.

Налоговая трактует как выигрыш всю сумму выплат игроку и соответственно облагает ее налогом. Однако когда ГНС доначисляет компаниям налоги, те обращаются в суд - и он становится на сторону бизнеса, ведь налоговики не могут доказать, что выплаченные средства являются именно выигрышем, объясняет глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. Сделать это возможно только тогда, когда государство будет видеть события внутри оператора в режиме реального времени, а это обеспечивает ГСОМ, которой до сих пор нет.

"ГСОМ должна отслеживать каждую ставку и вообще все, что происходит внутри оператора. Сейчас государство видит только средства, которые зашли и которые были выплачены. Соответственно, некоторые операторы подменяют понятия, называя выплаты не выигрышем, а возвратом депозита пользователя", - объясняет Гетманцев.

В ВСК обратили внимание на аномалии, когда сопоставили налоговые декларации участников рынка с данными Национального банка по движению средств. Оказалось, что отдельные игроки рынка со значительной долей дохода декларируют мизерные суммы выигрышей, по крайней мере так они отчитываются государству.

Читайте также: Играют они - проигрывает ВСУ

Так, по словам Гетманцева, компания "Нейтив Аппс" (SuperGra Casino), имея около 7% общего дохода отрасли, выплачивает 42% всех выигрышей. Зато крупнейший оператор, FavBet, получая 36,2% доходов рынка, декларирует лишь 0,03% выплат выигрышей. По информации НБУ, реальные выплаты составляют значительно большие суммы.

По словам Гетманцева, госбюджет из-за таких схем мог недополучить более 20 млрд грн в прошлом году и более 10 млрд грн - за первое полугодие этого года, если сравнивать реальные банковские выплаты игрокам (выигрыши и возвраты) с задекларированными выигрышами.

Это лишь один из возможных сценариев злоупотреблений в ситуации, когда системы онлайн-мониторинга нет и налоговая не может оперативно проверять, что происходит на рынке.

Председатель ВСК Ярослав Железняк добавляет, что при сравнении суммы уплаченных налогов операторами азартных игр с поступлениями на их счета можно обнаружить резкий разброс налоговой нагрузки (отношение налогов к сумме доходов). Крупные операторы имеют в разы более низкий процент уплаченных средств в бюджет (около 5-10%), чем малые и средние (примерно 22-50%), а иногда встречаются аномально низкие значения - 1-2%.

Когда же заработает ГСОМ

Агентство "ПлейСити" фактически начало полноценную работу 30 мая 2025 года. До этого регулятор формировал команду и выстраивал организационную структуру нового учреждения после ликвидации КРАИЛ. В течение лета "ПлейСити" и Минцифры готовили нормативные акты по работе ГСОМ и разрабатывали требования к системе, необходимые для объявления тендера.

"Мы сели со специалистами, подготовили первый проект технического требования и провели публичные консультации с ІТ-компаниями", - говорит Новиков. После консультации с рынком по цене и срокам разработки в "ПлейСити" определили, что полноценно запустить систему смогут через 13 месяцев.

Подобную оценку дает и Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса. "По нашим подсчетам, даже при полном финансировании нужно минимум 10-12 месяцев - с учетом разработки технического задания с нуля, тестирования, кибербезопасности, обучения и подключения", - отмечает президент ассоциации Александр Когут.

Чтобы ускорить внедрение системы, в "ПлейСити" решили разделить проект технического требования на две очереди и сначала сделать инструменты интеграции с данными операторов и мониторинга движения средств. Под этот план переделали технические требования и повторно запросили ценовые предложения, чтобы выйти на тендер с корректными суммами.

За неделю до объявления тендера правительство приняло последние необходимые акты, чтобы агентство могло официально начать закупку. 11 сентября 2025 года начался аукцион и через несколько дней планируют объявить победителя, который и должен разработать систему для государства. "Весь основной функционал, который нужен ГНС для надзора за входом и выходом денег планируем получить в конце декабря 2025 года. Далее будем совершенствовать систему", - говорит Новиков.

Эти сроки вызвали вопросы у членов ВСК: публично и на заседании они возмущались тем, что новый орган снова не укладывается в дедлайн, прописанный в законе, - 30 сентября 2025 года, когда ГСОМ уже должна была работать.

"Даже если бы агентство в первые дни своей работы объявило тендер и максимально сократило предварительные процедуры, запустить систему до 30 сентября все равно было бы нереально", - отвечает Новиков. Такого же мнения придерживаются и в профильной ассоциации: изначально постановление КМУ заложило нереалистичный срок для разработки.

Несмотря на то, что в "ПлейСити" ожидают запуск первого этапа ГСОМ в конце 2026 года, у участников рынка будет еще шесть месяцев на подключение к новой системе. Поэтому полноценно система заработает не раньше лета 2026 года.

***

Ситуация с запуском ГСОМ выглядит безвыходной и немного абсурдной. С одной стороны, новое агентство демонстрирует готовность запустить систему и даже пытается ускорить процесс. С другой - эту систему пытались запустить уже пять лет и, вероятно, не запустят еще в течение одного года.

Представительница Минцифры Наталья Деникеева выслушала на ВСК волну возмущения от депутатов, которые устали от постоянных обещаний. Формально она только что взяла это направление под свою опеку и раньше за него не отвечала.

Но возникает другой вопрос: большинство сотрудников "ПлейСити" - это бывшие работники КРАИЛ, которые перешли в новый орган. Если команда осталась почти та же, то почему результата до сих пор нет?

На заседании ВСК не раз вспоминали и обещания, которые с 2022 года давал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков: "нужно еще полгода". Дедлайны проходили, объяснения повторялись, а система так и не появилась.