Amazon инвестирует $20 миллиардов в "облака" для искусственного интеллекта

Компания Amazon.com заявила, что планирует вложить не менее $20 миллиардов в штат Пенсильвания для развития инфраструктуры дата-центров, что дополняет миллиардные инвестиции, которые техногигант уже направляет на развитие искусственного интеллекта.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Этот шаг демонстрирует готовность крупнейших IT-компаний мира вкладывать большие средства в инфраструктуру, которая обеспечивает работу генеративного ИИ, ведь продолжается глобальная гонка за создание мощных моделей и облачных сервисов.

Новость появилась менее чем через неделю после того, как Amazon объявила о $10 миллиардах инвестиций в Северную Каролину и более $5 миллиардов - в новую облачную инфраструктуру на Тайване.

В компании отмечают, что инвестиция в Пенсильвании создаст 1 250 высококвалифицированных рабочих мест, а также поддержит еще тысячи рабочих мест в цепочках поставок Amazon Web Services.

За первый квартал 2025 года капитальные расходы Amazon составили около $25 миллиардов. Компания ожидает, что сохранится подобный уровень расходов и в течение оставшейся части года.

Уточнений относительно того, входят ли $20 миллиардов в уже объявленные инвестиции, Amazon пока не предоставила. Также не указан четкий график реализации проекта.

Напомним:

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет привлечь €200 миллиардов частных и публичных инвестиций в развитие индустрии искусственного интеллекта в Европе.