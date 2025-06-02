Зеленский: Украина сможет покрыть 40% своих потребностей в оружии собственным производством

Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого необходимо стабильное финансирование.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина может покрыть до 40 процентов своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого нужно стабильное финансирование.

Наши операции показывают, какое влияние могут иметь инвестиции, особенно в дроны. И мы все еще срочно нуждаемся в средствах противовоздушной обороны, особенно систем Patriot и ракет", - сказал Зеленский.

Он добавил, что с одной стороны РФ начала летнее наступление, однако с другой - она вынуждена заниматься дипломатией.

"И это является одновременно вызовом и реальной возможностью для нас всех, шансом попробовать первыми положить конец этой войне", - добавил президент.

По его словам, Европа вместе с США имеет лучшее оружие, чем РФ.

"Мы также имеем более сильные тактические решения. Наша операция "Паутина" вчера это доказала. Россия должна почувствовать, что означают ее потери. Именно это подтолкнет ее к дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Он призвал участников Саммита спросить у своих разведчиков о том, что РФ планирует этим летом в Беларуси.

"Если они настолько смелые, что готовят атаки оттуда, то нам нужно объединить силы. А сейчас это означает укрепление Украины, чтобы мы могли остановить эту войну и предотвратить ее распространение", - подчеркнул Зеленский.

Напомним:

Ранее Зеленский заявил, что последствия от принятых санкций РФ почувствует в июне 2026 года, и Украина понимает, какой будет дефицит бюджета РФ.