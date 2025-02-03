Управление и лидерство в эпоху потрясений: уроки Давоса

Какие глобальные вызовы будут актуальны для топ-менеджеров бизнеса в 2025 году?

Глобальная нестабильность, технологические прорывы и усиление кибератак создают невиданные ранее вызовы для управленцев и лидеров во всем мире.

Эти темы стали центральными во время Cyber and Impact Innovation Day, состоявшегося в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Мероприятие, организованное Cyber Future Foundation, очертило острые проблемы глобального управления и подчеркнуло необходимость адаптивного лидерства, способного опережать вызовы.

Как изменились риски и вызовы для лидеров за пять лет

В 2025 году мир предстал перед вызовами, меняющими саму суть управления. В нынешних реалиях традиционные угрозы тесно переплетаются с новыми рисками, формируя сложную среду для принятия решений.

Согласно отчету Всемирного экономического форума, пять ключевых краткосрочных угроз - это вооруженные конфликты, экстремальные погодные явления, кибершпионаж и кибервойны, распространение дезинформации, социальная поляризация.

Эти риски влияют на все аспекты экономической, политической и технологической жизни. В то же время они являются отражением более глубоких изменений, произошедших за последние пять лет. Лидеры организаций, правительств и финансовых учреждений оказались в условиях, когда адаптация - это не выбор, а требование времени.

Еще пять лет назад искусственный интеллект, кибербезопасность и цифровые технологии существовали как относительно независимые сферы. Сейчас они слились, создавая новый ландшафт рисков. Взрывное развитие ИИ и связанных с ним технологий усложнило управление данными и защиту информации, требуя комплексных подходов.

Параллельно с этим усиливается геополитическое напряжение: мир становится все более хаотичным и непредсказуемым. В 2023 году зафиксировано рекордное количество вооруженных конфликтов - 60, что свидетельствует о глобальной активизации насилия и нестабильности. Война в Украине стала примером того, как политические и экономические риски могут превращаться в долговременные вызовы для бизнеса и правительств.

Не менее угрожающим является кибероружие. По данным Всемирного экономического форума, 72% организаций заявили о росте киберрисков, а почти половина обеспокоена возможностью атак с использованием генеративного ИИ. В этом контексте технологии становятся не только инструментами прогресса, но и средствами ведения информационных войн, распространения фейковых нарративов и манипуляций.

В то же время климатические изменения создают новые вызовы для лидеров. 2023 год стал самым теплым в истории, вызвав убытки мировой экономике на 320 млрд. долл. Пандемия COVID-19, климатические катастрофы и экстремальные погодные явления подчеркнули важность устойчивости организаций и быстрой адаптации к кризису.

Усложняется регуляторная среда. Новые нормы в сферах кибербезопасности, ИИ и цифровых технологий создают значительное давление на бизнес, заставляя искать баланс между соблюдением правил и управлением непредсказуемыми последствиями.

Как человек, который годами работает на пересечении инноваций, финансов и политики, вижу, как новые вызовы заставляют нас не только искать инструменты адаптации, но и становиться креативными стратегами. Нам приходится отвечать на ряд ключевых вопросов.

Как найти баланс между регуляторными требованиями и потребностью в инновациях? Справимся ли мы с волнами дезинформации, которые подрывают доверие к институтам? Каким должно быть лидерство во времена, когда прогнозировать изменения становится почти невозможно?

Это не академические темы или вопросы для конференций. Это реальные дилеммы, с которыми мы сталкиваемся, управляя бизнесами, госинститутами или проектами. Давайте посмотрим на эти вызовы под углом реальных примеров, действенных решений и современных стратегий.

Регуляторный лабиринт или почему регуляторный хаос становится камнем преткновения для глобального бизнеса и как с ним работать.

Как технологии, в частности ИИ, открыли двери для новых форм дезинформации как стратегического оружия и что можно с этим сделать.

Почему лидер должен видеть далеко вперед и уметь объединять других вокруг видения - быть так называемым ренессансным лидером.

Современный мир не дает простых ответов, но это не значит, что мы должны оставаться в состоянии постоянного реагирования. Если научиться проактивно управлять этими вызовами, любой кризис можно превратить в возможность. Это то, что современное лидерство должно доказывать ежедневно.

Регуляторный лабиринт: как найти баланс между регуляторными требованиями и потребностью в инновациях.

Компании оказались перед рядом новых регуляторных требований в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта и цифровых технологий. Это создает "регуляторный суп", в котором трудно найти понятные и гармонизированные правила.

Одним из примеров попытки навести порядок в этом хаосе является закон ЕС о цифровых услугах. Он устанавливает четкие рамки для работы цифровых платформ, в частности обязывает их обеспечивать прозрачность в модерации контента, минимизировать распространение вредоносного материала и взаимодействовать с фактчекерами.

Обзор закона, который я делал с Wilfried Martens Centre for European Studies, показывает, что регулирование может быть инструментом не только контроля, но и укрепления доверия к технологиям. Однако главная проблема - отсутствие глобальной гармонизации. Страны часто разрабатывают собственные правила без согласования между собой, что создает барьеры для бизнеса, особенно для международных компаний.

Такая фрагментация приводит к юридическим и операционным трудностям, которые замедляют прогресс и заставляют компании тратить ресурсы на адаптацию к многочисленным локальным требованиям. Другая важная проблема - скорость изменений. Технологии развиваются быстрее, чем законодательство успевает адаптироваться. Это создает риск, что устаревшие или чрезмерно сложные правила будут сдерживать инновации.

Регулирование должно фокусироваться на конкретных рисках и быть гибким. Например, регуляторные "песочницы" могут стать эффективным инструментом для тестирования новых технологий в контролируемых условиях. Это позволит регуляторам и бизнесу находить баланс между свободой и потребностью в контроле.

В конце концов, любое регулирование должно способствовать доверию общества к новым технологиям, не тормозя прогресс. Именно в этом балансе - между ответственностью и инновациями - кроется ключ к успешному регулированию цифровой эпохи.

Дезинформация как стратегическое оружие: справимся ли мы с волнами дезинформации, которые подрывают доверие к институциям.

Дезинформация - это не просто новый вызов информационной эпохи. Это стратегическое оружие, которое меняет правила игры в политике, экономике и международных отношениях. Ее влияние выходит далеко за пределы фейковых новостей или манипулятивных постов в социальных сетях. Оно подрывает доверие к институтам, дезориентирует общество и затрудняет принятие решений, основанных на фактах.

Особое беспокойство вызывает быстрое развитие генеративного ИИ (GenAI). В 2023 году глобальный рынок ИИ достиг 241,8 млрд долл. и, по прогнозам, к 2030 году внесет в мировую экономику 19,9 трлн долл. (Statista, IDC).

Однако те же технологии, которые способствуют экономическому развитию, одновременно становятся катализатором для дезинформационных кампаний. Например, распространение генеративных ИИ-инструментов стало катализатором дезинформационных кампаний, подрывающих доверие к демократическим институтам.

Украина, которая долгое время была испытательной площадкой для гибридных угроз, стала глобальным примером устойчивости. За последний год страна столкнулась со значительным количеством дезинформационных кампаний, инициированных российскими государственными акторами, которые становятся все более масштабными и агрессивными.

Согласно исследованию ISE Group, основными целями этих кампаний являются ослабление поддержки Украины, отмена санкций и подрыв доверия к институтам в странах ЕС, таких как Германия, Франция, Австрия и Польша. Чтобы эффективно противодействовать этой угрозе, нужен системный подход, который включает несколько ключевых направлений.

Усовершенствование механизмов сбора и проверки фактов должно стать основой для процесса принятия решений. Политика должна базироваться на эмпирических данных, а не на искаженной информации или популистских нарративах. Только так возможно обеспечить качественные и дальновидные решения. Это требует государственной поддержки фактчекинговых инициатив и ответственности медиа.

Образование и медиаграмотность. Граждане должны получить инструменты для критического анализа информации. Особенно это важно для молодежи, которая активно потребляет контент в цифровых каналах. Инвестиции в образовательные программы по медиаграмотности - это инвестиции в устойчивость общества.

Координация усилий и построение доверия. Ключевым элементом повышения устойчивости страны является создание надежной координационной платформы для обмена достоверной информацией между всеми игроками критической инфраструктуры.

Определяющей должна стать роль негосударственных организаций и ассоциаций в обеспечении осведомленности руководителей о рисках и инцидентах. Это позволит им принимать решения с полным пониманием контекста. В мире эта функция возлагается на Information Sharing and Analysis Centers (ISAC) - некоммерческие негосударственные аналитические центры, которые начали создаваться в конце ХХ века.

В рамках Cyber Future Dialogue президент Health-ISAC Denise Anderson поделилась опытом создания такой глобальной платформы для сферы здравоохранения и других отраслей критической инфраструктуры.

Регулирование деятельности цифровых платформ. Любая стратегия борьбы с дезинформацией теряет смысл, если не сформирован базис доверия. Если граждане не доверяют своим правительствам, платформам или медиа, все усилия могут оказаться напрасными. Построение доверия начинается с прозрачности.

Великие технологические компании, такие как Google, Meta, TikTok, должны стать более прозрачными в модерации контента. Закон ЕС о цифровых услугах обязывает платформы оценивать риски своих алгоритмов и минимизировать распространение вредоносного контента. Это означает, что платформы должны открыто отчитываться о том, как работают их алгоритмы и как они модерируют контент.

Кампании дезинформации часто направлены на подрыв демократических процессов, в частности выборов, что подрывает доверие к фундаментальным институтам. Усиление устойчивости демократических систем и защита избирательных процессов должна стать одним из приоритетов государственной политики. Здесь стоит обратить внимание на опыт выборов в ЕС.

Эксперты ISE Group вместе с Konrad-Adenauer-Stiftung и EU Delegation in Canada разработали отчет с ключевыми выводами и рекомендациями. В отчете представлены уроки, извлеченные во время европейских выборов, и инновационные подходы к противодействию фейковым нарративам и обеспечению прозрачности демократических процессов.

Документ охватывает регуляторные аспекты, инициативы по медиаграмотности и межсекторальному сотрудничеству. Этот международный опыт может помочь в формировании более устойчивых демократических институтов и защите избирательных процессов.

О "ренессансном лидерстве": каким должен быть лидер во времена, когда прогнозировать изменения становится почти невозможно.

Говорящие на Всемирном экономическом форуме отмечали новые требования к лидерам во времена стремительных технологических изменений. Идея "ренессансного лидерства" стала для меня открытием, ведь она отвечает на вопрос, каким должен быть лидер в эру искусственного интеллекта, экспоненциальных технологий и неопределенности.

"Ренессансный лидер" - не просто руководитель, который хорошо разбирается в собственной отрасли. Это тот, кто мыслит системно, видит взаимосвязи между технологиями, общественными изменениями и экономическими процессами. В этом подходе мне импонируют широта мышления и акцент на эмоциональном интеллекте. Умение строить доверие, коммуницировать и быть этичным - не менее важные вещи, чем техническая компетентность.

Особенно я отметил упор на устойчивости и гибкости лидеров. Текущие вызовы требуют решений, выходящих за пределы стандартных подходов. Старые модели управления не работают. Это стало очевидным в дискуссиях, где звучал тезис о потребности в долгосрочном мышлении и способности быстро адаптироваться к изменениям.

Уроки Давоса: что делать лидерам

В ходе обсуждений я не раз слышал, что современный лидер должен ориентироваться на проактивность, а не на реагирование. Это касается всех уровней управления: от руководителей компаний до политических лидеров. В эпоху ИИ важно рассматривать риски и возможности одновременно, интегрируя управление технологиями со всеми процессами.

Генеральные директора не могут действовать в режиме кризиса. Они должны строить долгосрочные стратегии, внедрять цифровые технологии в бизнес-процессы и создавать культуру доверия. Доверие является решающим фактором в мире, где клиенты и партнеры все чаще выбирают прозрачность и ответственность.

Советы директоров также должны менять свои подходы. В диалогах прозвучало, что в советах директоров должно быть больше людей с разноплановым опытом, особенно с пониманием цифровых рисков. Это позволит лучше ориентироваться в технологических вызовах и принимать стратегически обоснованные решения.

Политические лидеры стоят перед другой задачей. Они должны обеспечить, чтобы регулирование новых технологий было сбалансированным. Выступающие подчеркивали важность принятия решений, основанных на фактах, а не на популизме или дезинформации. Особенно важна международная координация, ведь цифровые вызовы не знают границ и решать их нужно совместно.

Украина не раз упоминалась в контексте инновационного подхода к вызовам. Например, внедрение платформы "Дія" стало ярким примером того, как технологии могут уменьшить уровень бюрократии, обеспечить прозрачность и усилить доверие граждан к государственным услугам. Во времена войны Украина продемонстрировала, что даже в самых сложных условиях можно действовать стратегически и инновационно.

Это хорошо иллюстрирует идею "ренессансного лидерства". Это не просто управление в условиях кризиса, а создание моделей, которые отвечают на вызовы современности.

Главный вызов для современных лидеров - научиться смотреть вперед. Технологические изменения, в частности развитие ИИ, не остановятся, и те, кто сможет предвидеть следующие тренды, будут иметь значительное преимущество. Лидеры, которые сочетают стратегическое видение, техническую компетентность и эмоциональный интеллект, становятся ключевыми фигурами в создании будущего, где технологии работают на благо людей.

Этот год в Давосе дал мне много материала для размышлений, но главное - это осознание, что роль лидера в новой реальности меняется. Быть "ренессансным лидером" - это не просто вызов, это необходимость для тех, кто стремится быть эффективным в мире, который меняется каждый день.