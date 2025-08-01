Европейские фармкомпании падают в цене после давления со стороны Трампа

Акции европейских фармацевтических гигантов упали в пятницу после того, как Дональд Трамп направил письма 17 компаниям с требованием снизить цены на лекарства в США, в частности в рамках программы Medicaid.

Об этом пишет Reuters.

Этот шаг вызвал новую волну неопределенности для сектора, который уже сталкивается с потенциальными пошлинами между США и ЕС, которые могут стоить отрасли до 19 миллиардов долларов.

Наибольшие потери понесла Novo Nordisk - ее акции потеряли еще 4%, продолжая падение на фоне предупреждения о снижении прибыли после проблем с лекарствами для похудения. Sanofi, AstraZeneca, GSK и Merck KGaA также потеряли 1-3% в утренних торгах.

Трамп требует установить "цены наибольшего благоприятствования" для пациентов Medicaid. Компаниям дали время до 29 сентября для ответа с официальными обязательствами. Но эксперты считают, что фармгиганты вряд ли согласятся на требования без торгов.

Европейский фармацевтический индекс упал до самого низкого уровня с апреля.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп направил письма к руководителям 17 крупных фармацевтических компаний, в которых объяснил, что они должны снижать цены на рецептурные лекарства в США, чтобы они соответствовали уровню цен за рубежом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, который обяжет фармацевтические компании снизить цены на лекарства на 30-80%.