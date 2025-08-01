Трамп поставил фармацевтам ультиматум: снижайте цены или столкнитесь с санкциями

Президент США Дональд Трамп направил письма руководителям 17 крупных фармацевтических компаний, в которых объяснил, что они должны снижать цены на рецептурные лекарства в США, чтобы они соответствовали уровню цен за рубежом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В мае Трамп подписал масштабный указ, в котором потребовал от производителей лекарств снижать цены в США до уровня, существующего в других странах, отмечая, что в случае невыполнения этого требования правительство может воспользоваться санкциями для снижения цен или принять другие меры, такие как импорт более дешевых лекарств из-за рубежа.

Трамп направил письма генеральным директорам Eli Lilly, Sanofi, Regeneron, Merck & Co, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

"Большинство предложений, которые моя администрация получила для 'решения' этой критической проблемы, обещали больше того же самого: перекладывание вины и требования изменений в политике, которые приведут к миллиардным выплатам индустрии", - написал Трамп в письмах, копии которых были опубликованы на его аккаунте в Truth Social.

Акции Pfizer, Eli Lilly и Gilead Sciences снизились на 2% каждая, а индекс NYSE Arca Pharmaceutical упал на 3% в четверг.

Трамп призвал фармацевтические компании предоставлять так называемые цены самой выгодной нации каждому пациенту, участвующему в программе медицинского страхования Medicaid для малоимущих, и гарантировать такие цены для новых лекарств.

Трамп также заявил, что компании должны вернуть избыточные доходы из-за рубежа от повышения цен в других странах, чтобы компенсировать более низкие цены в США, американским пациентам и налогоплательщикам через соглашение с правительством.

Он требует, чтобы фармацевты гарантировали, что они не будут предлагать другим развитым странам лучшие цены, чем те, что предлагаются США.

Трамп дал компаниям время до 29 сентября, чтобы ответить с обязательными обязательствами по этим условиям.

"Если вы откажетесь действовать, мы применим все средства в нашем арсенале, чтобы защитить американцев от злоупотреблений в ценообразовании на лекарства", - предупредил он.

Аналитики, лоббисты и эксперты по ценообразованию в фармацевтической отрасли отметили, что вряд ли фармацевтические компании согласятся с требованием Трампа по снижению цен в США.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, который обяжет фармацевтические компании снизить цены на лекарства на 30-80%.