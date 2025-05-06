Куклы Barbie дорожают в США из-за пошлин на импорт из Китая

Из-за новых пошлин на импорт из Китая американский производитель игрушек Mattel, известный благодаря куклам Barbie, объявил о повышении цен на свои товары в США.

Об этом компания сообщила в финансовом отчете за первый квартал, пишет Liga.net.

С начала года тарифы еще не повлияли на доходы компании. Но в будущем Mattel опасается значительных убытков.

В этом году тарифы будут стоить компании примерно $270 млн, заявил финансовый директор Mattel Энтони ДиСильвестро.

Чтобы их избежать, Mattel планирует перенести часть производства из Китая в другие страны, а также повысить цены на часть игрушек в США.

Сейчас Mattel производит игрушки в семи странах. В 2025 году компания планирует уменьшить долю производства в Китае до менее чем 40%, а в следующем году - сократить импорт в США из Китая до менее чем 15%.

По данным Toy Association, которые приводит CNN, почти 80% всех игрушек, продаваемых в США, производятся в Китае.

Согласно анализу Telsey Advisory Group, цена куклы Barbie в купальнике в магазинах Target выросла на 42,9% за неделю в середине апреля - до $14,99.

Гендиректор компании Инон Крейз заявил, что несмотря на новые пошлины, 40-50% игрушек Mattel и дальше будут стоить не более $20. Но призвал к полной отмене пошлин на игрушки в мире.